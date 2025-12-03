Lázár János: Az anyaországnak mindig felelősséget kell vállalnia + videó

Több mint kétórás lakossági fórumot tartott Sepsiszentgyörgyön Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter a rendezvényen beszélt a moszkvai és a washingtoni útjáról, az ukrán–magyar viszonyról és az energiaellátással kapcsolatos problémákról is.

Kiemelte,

ha nincs Magyarország, akkor Ukrajna nem jut földgázhoz, és elbukik.

A tárcavezető az ukrajnai háborút tragédiának nevezte, és a nézői kérdésekre válaszolva kiemelte,

mielőbbi békére van szükség, hogy Sepsiszentgyörgytől 500 kilométerre naponta ne haljanak meg fiatalok százai.

A jövő évi magyarországi parlamenti választásokkal kapcsolatban Lázár elmondta,

van a 2010 előtti politika és van a 2010 utáni politika. Nincs 2024 utáni politika. 2026-ban ez a kérdés áll Magyarország előtt: előrelépés vagy visszalépés. Ez a választások tétje. A mi ellenfelünk most meghirdetett egy programot: ez egy új gazdasági filozófia az adórendszerről, a gyerekekről, a nyugdíjasokról. Magasabb adók, kevesebb támogatás, a nyugdíjak megadóztatása...

A miniszter szerint ez is jól mutatja, hogy valójában a választás nagyon egyszerű lesz 2026-ban minden magyar számára: vagy az lesz, ami 2010 előtt volt, vagy az lesz, ami 2010 óta van.

A kérdés, hogy a 2026-os választások után az erdélyi magyarság előrelép-e, vagy pedig visszalép. Van a 2010 előtti politika és van a 2010 utáni politika. Nincs 2024 utáni politika, csak ez a két politika van, és ebből lehet választani

– emelte ki Lázár János.