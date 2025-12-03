Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Tönkretenné a kisvállalkozásokat a Tisza Párt megszorítócsomagja, munkahelyek tízezrei szűnhetnek meg

Térdre kényszerítené a kisvállalkozói szektort a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja. Az adórendszer tervezett átalakítása nyomán brutális mértékben nőnének a kisvállalkozókat sújtó közterhek, és megszüntetnék az olyan kedvező adózási formákat, mint a kiva, az ekho vagy a kata. A várható következmények egyértelműek: költségnövekedés, kényszerű áremelés, tevékenységszűkítés, sok esetben pedig a vállalkozások megszűnése.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 11:42
A kisvállalkozásokat brutális mértékben sújtaná a Tisza megszorítócsomagja Fotó: MN
A részletek közül ki kell emelni, hogy a tiszás terv a kisvállalkozókat sújtaná a leginkább, ugyanis gyakorlatilag megszüntetné az összes jelenlegi, kedvezményes és egyszerűsített kisvállalkozói adózást. Egyetlen, mindenkire kötelező, kedvezmények nélküli adózási rendszert vezetnének be, a legkisebb vállalkozókra is – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A csomag egyik legsúlyosabb eleme a plusz 14 százalékos új munkáltatói teher, amit minden vállalkozásra kivetnének, öt új kötelező járulék formájában. Nem túlzás azt állítani, hogy ez térdre kényszerítené azokat a mikrovállalkozásokat, amelyek egy-két embert foglalkoztatnak – különösen a szolgáltató szektorban, ahol a bevétel jelentős részét a bérköltség viszi el.

Ez azonban még csak a kezdet, hiszen a Tisza javaslata szerint megszüntetnék a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a katát is.

Ez több tízezer vállalkozót érintene: fodrászokat, kozmetikusokat, szerelőket, taxisokat, fotósokat, edzőket, masszőröket. Ők elveszítenék a kiszámítható, fix adózásukat, és magasabb terhekkel, több adminisztrációval néznének szembe. A szépségiparban, vendéglátásban és a kreatív szakmákban ez tömeges bezárásokat okozhatna.

A kata mellett az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásnak, az ekhónak is búcsút inthetne minden érintett.

Ennek következtében az alkotók, a sportolók, a médiaszakemberek és az előadóművészek nettó bevétele jelentősen csökkenne. A mindennapokban ezt azt jelentené, hogy sokan kénytelenek lennének felhagyni a hivatásukkal vagy szüneteltetni a tevékenységüket.

A tiszás csomagban szereplő javaslatok szerint a kisvállalati adó, azaz a kiva is kiüresedne.

A kivás cégek – amelyek jellemzően kis szolgáltató vállalkozások – hirtelen emelkedő bérköltségekkel, elbocsátásokkal és kényszerű áremelésekkel szembesülnének, vagyis a teljes kedvezményes kisvállalkozói adórendszer eltűnne.

Ehhez jön még a magas adókulcsokat tartalmazó progresszív szja-rendszer visszahozása, amely tovább növelné a magasabb bevételű egyéni vállalkozók terheit. A Tisza-csomag tehát magasabb adókat, a kata, az ekho és a kiva megszűnését és minden bevétel teljes kontrollját hozná.

A várható következmények egyértelműek: költségnövekedés, kényszerű áremelés, tevékenységszűkítés, sok esetben pedig a vállalkozások megszűnése.

Mindezt pedig azok szenvednék meg leginkább, akik ma is minimális haszonból élnek, és a legkiszolgáltatottabb szereplők a gazdaságban.

Borítókép: A kisvállalkozásokat brutális mértékben sújtaná a Tisza megszorítócsomagja (Fotó: MN)

