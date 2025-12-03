Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Az EP Facebook-oldalán ez jelent ma meg:

„A magyar jogállamiság helyzete egyre romlik. Az Európai Uniónak végre cselekednie kell, és meg kell védenie a demokráciát”

(Ezt nem kellett volna: az Európai Parlament már a Facebookon fenyegeti Magyarországot – szétszedték őket a kommentelők – eredeti cikk itt:

(https://mandiner.hu/kulfold/2025/12/ezt-nem-kellett-volna-az-europai-parlament-mar-a-facebookon-fenyegeti-magyarorszagot-szetszedtek-oket-a-kommentelok)

Megértettük az üzenetet, mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

Az eredeti így hangzik:

Mit nem beszél az a német,

Az istennyila ütné meg!

Azt követeli a svábság:

Fizessük az adósságát.

Ha csináltad, fizesd is ki,

Ha a nyelved öltöd is ki,

Ha meggebedsz is beléje,

Ebugatta himpellére!…

Ha pediglen nem fizetünk,

Aszondja, hogy jaj minekünk,

Háborút küld a magyarra,

Országunkat elfoglalja.

Foglalod a kurvanyádat,

De nem ám a mi hazánkat!…

Hadat nekünk ők izennek,

Kik egy nyúlra heten mennek.

Lassan, német, húzd meg magad,

Könnyen emberedre akadsz;

Ha el nem férsz a bőrödbe',

Majd kihúzunk mi belőle!

Itt voltatok csókolózni,

Mostan jöttök hadakozni?

Jól van hát, jól van, jőjetek,

Majd elválik, ki bánja meg.

Azt a jó tanácsot adom,

Jőjetek nagy falábakon,

Hogy hosszúkat léphessetek,

Mert megkergetünk bennetek.

Fegyverre nem is méltatunk,

Mint a kutyát, kibotozunk,

Ugy kiverünk, jobban se' kell,

Még a pipánk sem alszik el!

Pest, 1848. május

Na most az a helyzet, hogy ez alapvetően ma is tökéletesen pontos és aktuális, mindössze két apró kiigazításra van szükség:

Kiigazítás 1.:

Mit nem beszél az a (Brüsszel),

Az istennyila ütné meg!

Azt követeli a (sok báb):

Fizessük az adósságát.

Kiigazítás 2.:

(Fenyegeted) a kurvanyádat,

De nem ám a mi hazánkat!…

Hadat nekünk ők izennek,

Kik egy nyúlra heten mennek.

A többi stimmel…