Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

Bayer Zsolt
2025. 12. 03.
Az EP Facebook-oldalán ez jelent ma meg:

„A magyar jogállamiság helyzete egyre romlik. Az Európai Uniónak végre cselekednie kell, és meg kell védenie a demokráciát” 

(Ezt nem kellett volna: az Európai Parlament már a Facebookon fenyegeti Magyarországot – szétszedték őket a kommentelők – eredeti cikk itt:

(https://mandiner.hu/kulfold/2025/12/ezt-nem-kellett-volna-az-europai-parlament-mar-a-facebookon-fenyegeti-magyarorszagot-szetszedtek-oket-a-kommentelok)

Megértettük az üzenetet, mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

Az eredeti így hangzik:

Mit nem beszél az a német,
Az istennyila ütné meg!
Azt követeli a svábság:
Fizessük az adósságát.

Ha csináltad, fizesd is ki,
Ha a nyelved öltöd is ki,
Ha meggebedsz is beléje,
Ebugatta himpellére!…

Ha pediglen nem fizetünk,
Aszondja, hogy jaj minekünk,
Háborút küld a magyarra,
Országunkat elfoglalja.

Foglalod a kurvanyádat,
De nem ám a mi hazánkat!…
Hadat nekünk ők izennek,
Kik egy nyúlra heten mennek.

Lassan, német, húzd meg magad,
Könnyen emberedre akadsz;
Ha el nem férsz a bőrödbe',
Majd kihúzunk mi belőle!

Itt voltatok csókolózni,
Mostan jöttök hadakozni?
Jól van hát, jól van, jőjetek,
Majd elválik, ki bánja meg.

Azt a jó tanácsot adom,
Jőjetek nagy falábakon,
Hogy hosszúkat léphessetek,
Mert megkergetünk bennetek.

Fegyverre nem is méltatunk,
Mint a kutyát, kibotozunk,
Ugy kiverünk, jobban se' kell,
Még a pipánk sem alszik el!

Pest, 1848. május

Na most az a helyzet, hogy ez alapvetően ma is tökéletesen pontos és aktuális, mindössze két apró kiigazításra van szükség:

Kiigazítás 1.:

Mit nem beszél az a (Brüsszel),
Az istennyila ütné meg!
Azt követeli a (sok báb):
Fizessük az adósságát.

Kiigazítás 2.:

(Fenyegeted) a kurvanyádat,
De nem ám a mi hazánkat!…
Hadat nekünk ők izennek,
Kik egy nyúlra heten mennek.

A többi stimmel…

