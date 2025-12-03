Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Az EP Facebook-oldalán ez jelent ma meg:
„A magyar jogállamiság helyzete egyre romlik. Az Európai Uniónak végre cselekednie kell, és meg kell védenie a demokráciát”
(Ezt nem kellett volna: az Európai Parlament már a Facebookon fenyegeti Magyarországot – szétszedték őket a kommentelők – eredeti cikk itt:
(https://mandiner.hu/kulfold/2025/12/ezt-nem-kellett-volna-az-europai-parlament-mar-a-facebookon-fenyegeti-magyarorszagot-szetszedtek-oket-a-kommentelok)
Megértettük az üzenetet, mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.
Az eredeti így hangzik:
Mit nem beszél az a német,
Az istennyila ütné meg!
Azt követeli a svábság:
Fizessük az adósságát.
Ha csináltad, fizesd is ki,
Ha a nyelved öltöd is ki,
Ha meggebedsz is beléje,
Ebugatta himpellére!…
Ha pediglen nem fizetünk,
Aszondja, hogy jaj minekünk,
Háborút küld a magyarra,
Országunkat elfoglalja.
Foglalod a kurvanyádat,
De nem ám a mi hazánkat!…
Hadat nekünk ők izennek,
Kik egy nyúlra heten mennek.
Lassan, német, húzd meg magad,
Könnyen emberedre akadsz;
Ha el nem férsz a bőrödbe',
Majd kihúzunk mi belőle!
Itt voltatok csókolózni,
Mostan jöttök hadakozni?
Jól van hát, jól van, jőjetek,
Majd elválik, ki bánja meg.
Azt a jó tanácsot adom,
Jőjetek nagy falábakon,
Hogy hosszúkat léphessetek,
Mert megkergetünk bennetek.
Fegyverre nem is méltatunk,
Mint a kutyát, kibotozunk,
Ugy kiverünk, jobban se' kell,
Még a pipánk sem alszik el!
Pest, 1848. május
Na most az a helyzet, hogy ez alapvetően ma is tökéletesen pontos és aktuális, mindössze két apró kiigazításra van szükség:
Kiigazítás 1.:
Mit nem beszél az a (Brüsszel),
Az istennyila ütné meg!
Azt követeli a (sok báb):
Fizessük az adósságát.
Kiigazítás 2.:
(Fenyegeted) a kurvanyádat,
De nem ám a mi hazánkat!…
Hadat nekünk ők izennek,
Kik egy nyúlra heten mennek.
A többi stimmel…
