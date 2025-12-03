Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

kőolajembargóEurópai Bizottság

Veszélyes közelségben az embargós terv véglegesítése

Az eddigi elképzeléseknél is rosszabb kompromisszum körvonalazódott az orosz energiahordozók importtilalmi terveiben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 11:47
Hiába nem szegett szerződést az orosz partner, az ideológia mindent felülír Forrás: AFP
A számunkra legfontosabb, hosszú távú szerződéseken alapuló csővezetékes gázszállításokat 2028 eleje helyett már 2027 őszétől leállíttatnák. Brüsszel tovább rontja a helyzetet azzal, hogy az orosz kőolaj két éven belüli kivezetésére is menetrendet készít. Új leosztásra van szükség a brüsszeli kártyaasztalnál, megoldást csak a béke hozhat – írta egy Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes.

Korábban lépne életbe az embargó, kérdés, mi lesz a hosszú távú földgázbeszerzési szerződésekkel. Fotó: AFP

Előzetes megállapodásra jutott az Európai Bizottság és az Európai Parlament az orosz energiahordozók teljes behozatali tilalmának feltételeiről. A magyar álláspont szerint a kivezetés indokolatlanul korlátozza az olcsó importot, tovább növeli az európai vállalkozások versenyhátrányát és drasztikusan megemeli a családok rezsiterheit. Brüsszel a tagállamok vétójogát semmibe véve szembemegy mindennel, amit eddig az energiapolitikában képviselt, javaslata homlokegyenest ellentétes a diverzifikációs és klímavédelmi célokkal. A megoldást itt is az jelentené, ha az EU az erőfeszítéseit az amerikai béketerv gáncsolása és a háborús készülődés helyett az ukrajnai konfliktus mielőbbi lezárására összpontosítaná.

A tervek szerint rövid távú szerződések alapján már jövő áprilistól tilos lenne a tagállamoknak orosz eredetű cseppfolyós, majd 2026 júniusától csővezetékes gázt importálniuk. A hosszú távú megállapodások sem kapnak sok haladékot, ezeknél az LNG-behozatal 2027 elejéig, a vezetékes pedig legkésőbb 2027 novemberéig maradhatna fenn. Bármilyen beszállítást előzetes jóváhagyáshoz kötnének, a bejelentésnek egyéb esetekben egy héttel, az orosz gáznál azonban egy hónappal kellene megelőznie a teljesítést. A korábbi elképzelésekkel szemben szigorítanák a kivételszabályt is, a tilalom átmeneti felfüggesztéséhez az érintett tagállamnak egyebek mellett energetikai veszélyhelyzetet kellene hirdetnie. A bizottság az embargó két éven belüli felülvizsgálatát ígéri, javaslatot készít az orosz kőolaj 2027 végéig esedékes kivezetésére.

Az orosz import az ukrajnai háború kitöréséig meghatározó részt képviselt az uniós energiaellátásban. Önkéntes, egyoldalú feladása az európai ipar visszaesését, számos tagállamban munkahelyek tömeges megszűnését okozta már mostanra is. 

Magyarország esetében sem gázban, sem kőolajban nincs a keleti szállításoknak árban és mennyiségekben egyaránt versenyképes alternatívája. A teljes tilalom súlyos ellátásbiztonsági kockázatokkal jár, többszörös áremelkedéshez, a rezsicsökkentés ellehetetlenüléséhez vezethet. 

Magyarország kormánya, ahogy eddig, a jövőben is minden lehetséges eszközzel küzd az embargó bevezetése ellen.

