A Tanács elnöksége és az Európai Parlament képviselői kedden ideiglenes megállapodásra jutottak az orosz földgázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendeletről. A rendelet központi elemét képezi az EU REPowerEU ütemtervének, amelynek célja az orosz energiától való függőség megszüntetése - olvasható a Tanács közleményében.

Indoklásuk szerint ezért azért van szükség, mert Oroszország fegyverré tette a gázellátását, ami jelentős hatással volt az európai energiapiacra. A magyarázat több mint furcsa, miután éppen az Unió zárta el magát a szankiókkal az olcsó orosz energia elől, sőt szemet hunyt eddig afelett, hogy az ukránok felrobbantották az egyik legfontosabb, az uniót gázzal eláttó vezetéket, az Északi Áramlatot.

A Tanács tájékoztatása szeirnt, a rendelet jogilag kötelező érvényű és fokozatos tilalmat vezet be mind a cseppfolyósított földgáz (LNG), mind a vezetékes gáz Oroszországból történő importjára, a következők szeirnt: teljes tilalommal 2026 végétől, illetve 2027 őszétől.

Állításuk szeirnt, ez majd hozzájárul az ellenálló és független uniós energiapiac megteremtésének átfogó céljához, miközben megőrzi az EU ellátásbiztonságát.

Az orosz gáz tiltásával kapcsolatos megállapodás főbb elemei

A társjogalkotók megerősítették, hogy az orosz vezetékes gáz és LNG importja a rendelet hatálybalépését követő hatodik héttől tilos lesz, miközben a meglévő szerződésekre vonatkozóan átmeneti időszakot tartanak fenn.

Átmeneti időszak a meglévő szállítási szerződésekre a következők szerint lesz:

A 2025. június 17. előtt megkötött rövid távú szállítási szerződések esetében az orosz gázimport tilalma 2026. április 25-től az LNG , 2026. június 17-től pedig a vezetékes gáz esetében lép hatályba.

Az LNG-importra vonatkozó hosszú távú szerződések esetében a tilalom 2027. január 1- jétől lép hatályba , összhangban a 19. szankciós csomaggal.

A csővezetékes gázimportra vonatkozó hosszú távú szerződések tekintetében a tilalom 2027. szeptember 30- án lép életbe , azzal a feltétellel, hogy a gáztárolási rendeletben előirányzott tárolótöltési célok teljesülnek, és legkésőbb 2027. november 1- jén.

A meglévő szerződések módosítása csak szűken meghatározott működési célokból engedélyezett, és nem vezethet a mennyiségek növekedéséhez.

Vámeljárások és engedélyezés

A társjogalkotók előírták, hogy a gázimport mindkét kategóriájára előzetes engedélyezési rendszer vonatkozzon annak biztosítása érdekében, hogy a tilalom a gyakorlatban is működjön. Az orosz gáz és az átmeneti időszak alá tartozó import esetében az engedélyeztetéshez szükséges információkat legalább egy hónappal a belépés előtt be kell nyújtani.