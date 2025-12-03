Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

gázgáziparorosz gázorosz gázimportgáztámadás

Így zárná el az orosz gázt az unió: megállapodott a Tanács és az Európai Parlament

Az Európai Tanács és az Európai Parlament megállapodott az orosz gázimport fokozatos megszüntetését célzó szabályokról - közölte az Európai Tanács. A közlemény szeirnt, erre azért van szükség mert az oroszok az energiával zsarolták a tagországokat, ami azért érdekes, mert amíg az unió nem lépetetett életve szankciókat, addig rendben és olcsón érkezett az orosz energia.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 7:15
Ukrajna már többször megtámadta a Barátság kőolajvezetéket, most az Unió is elzárná AFP Kisbenedek Attila
A Tanács elnöksége és az Európai Parlament képviselői kedden ideiglenes megállapodásra jutottak az orosz földgázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendeletről. A rendelet központi elemét képezi az EU REPowerEU ütemtervének, amelynek célja az orosz energiától való függőség megszüntetése - olvasható a Tanács közleményében.

Ukrajna már többször megtámadta a Barátság kőolajvezetéket AFP Kisbenedek Attila
 

Indoklásuk szerint ezért azért van szükség, mert Oroszország fegyverré tette a gázellátását, ami jelentős hatással volt az európai energiapiacra. A magyarázat több mint furcsa, miután éppen az Unió zárta el magát a szankiókkal az olcsó orosz energia elől, sőt szemet hunyt eddig afelett, hogy az ukránok felrobbantották az egyik legfontosabb, az uniót gázzal eláttó vezetéket, az Északi Áramlatot.

A Tanács tájékoztatása szeirnt, a rendelet jogilag kötelező érvényű és fokozatos tilalmat vezet be mind a cseppfolyósított földgáz (LNG), mind a vezetékes gáz Oroszországból történő importjára, a következők szeirnt: teljes tilalommal 2026 végétől, illetve 2027 őszétől. 

Állításuk szeirnt, ez majd hozzájárul az ellenálló és független uniós energiapiac megteremtésének átfogó céljához, miközben megőrzi az EU ellátásbiztonságát.

Az orosz gáz tiltásával kapcsolatos megállapodás főbb elemei

A társjogalkotók megerősítették, hogy az orosz vezetékes gáz és LNG importja a rendelet hatálybalépését követő hatodik héttől tilos lesz, miközben a meglévő szerződésekre vonatkozóan átmeneti időszakot tartanak fenn. 

Átmeneti időszak a meglévő szállítási szerződésekre a következők szerint lesz:

  • A 2025. június 17. előtt megkötött rövid távú szállítási szerződések esetében az orosz gázimport tilalma 2026. április 25-től az LNG , 2026. június 17-től pedig a vezetékes gáz esetében lép hatályba.
  • Az LNG-importra vonatkozó hosszú távú szerződések esetében a tilalom 2027. január 1- jétől lép hatályba , összhangban a 19. szankciós csomaggal.
  • A csővezetékes gázimportra vonatkozó hosszú távú szerződések tekintetében a tilalom 2027. szeptember 30- án lép életbe , azzal a feltétellel, hogy a gáztárolási rendeletben előirányzott tárolótöltési célok teljesülnek, és legkésőbb 2027. november 1- jén.
  • A meglévő szerződések módosítása csak szűken meghatározott működési célokból engedélyezett, és nem vezethet a mennyiségek növekedéséhez.

Vámeljárások és engedélyezés

A társjogalkotók előírták, hogy a gázimport mindkét kategóriájára előzetes engedélyezési rendszer vonatkozzon annak biztosítása érdekében, hogy a tilalom a gyakorlatban is működjön. Az orosz gáz és az átmeneti időszak alá tartozó import esetében az engedélyeztetéshez szükséges információkat legalább egy hónappal a belépés előtt be kell nyújtani.

Nem orosz gáz esetében az igazolást legalább öt nappal a belépés előtt, a Strandzha 1 rendszerösszekötő ponton keresztül importált gáz esetében pedig 7 nappal kell benyújtani. Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében abban is megállapodtak, hogy ez az előzetes engedélyezési eljárás nem vonatkozik az olyan országokból származó importra, amelyek megfelelnek bizonyos kritériumoknak, például a nagyobb gáztermelő országokból, amelyek 2024-ben több mint 5 milliárd köbméter földgázt exportáltak az EU-ba, és amelyek tiltják vagy korlátozzák az orosz gáz importját, illetve azokból az országokból, amelyek nem rendelkeznek importinfrastruktúrával. 

A vám- és engedélyező hatóságok folyamatos nyomon követése alapján a Bizottság frissítheti a mentesített országok listáját, és szükség esetén eltávolíthatja az országokat a listáról, például dokumentált kijátszás esetén.

Nemzeti diverzifikációs tervek

A rendelet előírja minden tagállam számára, hogy nyújtsanak be nemzeti diverzifikációs terveket, amelyekben felvázolják a gázellátásuk diverzifikálására irányuló intézkedéseket és a lehetséges kihívásokat, azzal a céllal, hogy a rendeletben előírt határidőkre időben megszüntessék az Oroszországból származó gázimportot. A megállapodás ugyanakkor megerősíti a Bizottság felügyeletét azáltal, hogy 

előírja a tagállamok számára, hogy a rendelet hatálybalépésétől számított egy hónapon belül értesítsék a Bizottságot arról, hogy vannak-e orosz gázszállítási szerződéseik vagy nemzeti jogi tilalmaik érvényben.

Ugyanez a nemzeti diverzifikációs terv benyújtására vonatkozó követelmény vonatkozik majd azokra a tagállamokra is, amelyek továbbra is orosz olajat importálnak, azzal a céllal, hogy leállítsák ezt az importot. A rendeletet a Bizottság nyilatkozata kíséri majd arról a szándékáról, hogy legkésőbb 2027 végéig jogalkotási javaslatot terjesszen elő az EU-ba irányuló orosz olajimport fokozatos kivezetéséről.

A Tanács és a Parlament fenntartotta a felfüggesztési záradékot, 

amely lehetőséget biztosít a rendelet alkalmazásának ideiglenes felfüggesztésére egy vagy több tagállam energiaellátásának biztonságát fenyegető hirtelen fejlemények esetén

. Konkrétan a társjogalkotók megállapodtak abban, hogy szigorítják azokat a feltételeket, amelyek alapján a Bizottság ideiglenesen feloldhatja az importtilalmat, szigorú szükséghelyzet, egy tagállam által kihirdetett szükségállapot alapján, korlátozott időtartamra és rövid távú ellátási szerződésekre vonatkozóan.

A rendelet hatásának felmérése érdekében a társjogalkotók azt is előírták a Bizottság számára, hogy a hatálybalépésétől számított két éven belül vizsgálja felül a rendelet végrehajtását , beleértve az előzetes engedélyezési eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket is.

