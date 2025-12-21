téli napfordulóHungaroMetmeteorológia

Az év leghosszabb éjszakája vár ránk

December 21-én van a téli napforduló, kezdődik a csillagászati tél. Ezen a napon a legrövidebb a nappal és a leghosszabb az éjszaka az évben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 14:02
Vasárnap kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor következik be – hívta fel a figyelmet honlapján a HungaroMet. A téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben „hajlik el” a Nap sugaraitól.

Az északi féltekén a téli napfordulóig a Nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és

az év legrövidebb nappalát, következésképpen a leghosszabb éjszakát adja.

A téli napforduló az északi féltekén december 21-én van, esetenként 22-én, míg a déli féltekén június 21-én, esetenként 22-én vagy 20-án.

A téli napforduló az északi féltekén a csillagászati tél kezdetét jelenti, a legtöbb kultúrában több ősi népi szokás kapcsolódik hozzá, és ünnepségek kísérik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

