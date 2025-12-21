Magyar PéterbíróságborsTisza PártKontroll huTisza-adó

Magyar Péter és a Tisza Párt kettős mércéje: pride igen, Bors nem

A Tisza Párt híroldala büszkén számolt be arról, hogy a rendőrség és a Kúria tiltása ellenére is megtartják a Pécs Pride-ot. Akkor ezt nem sérelmezték azok a jogászok, akik most kifogásolják a Magyar Péter adóterveit ismertető Bors lapszám terjesztését.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 13:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az aktivista bírák szelektív jogérzete a bírósági döntések végrehajthatóságát illetően mélyen alááshatja az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat – írja a Tűzfalcsoport. Felidézték: már online is elérhető a Tisza Párt megszorító terveit bemutató Bors különszám, amellyel kapcsolatban a párt elnöke a Fővárosi Törvényszékhez fordult, ahol Magyar Péter szerint megtiltották a kiadvány terjesztését. A lap kiadója, mivel nem kapott hivatalos tájékoztatást erről a döntésről, illetve a tiltásról, a kiadvány terjesztését nem állította le.

A tiszás megszorító csomagot bemutató lap ellen sajtóhírek szerint egy olyan bírónő járt el, akinek a neve és budapesti címe megegyezik egy olyan személyével, aki szerepel a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján. Az ügyben megszólalt a Magyar Bírói Egyesület (Mabie), hangsúlyozva, hogy „a magyar bíróságok döntései mindenkire nézve kötelező érvényűek, azok betartása nem opcionális”.


 

Forrás: Tűzfalcsoport

Mint korábban a Tűzfalcsoport felfedte, a Mabie látszólag a legnagyobb bírósági érdekképviseleti egyesület a háromezres bírói karból több mint ezer taggal, ám a szervezetet ismerő bírsági források szerint a többség fantomtag. Ez azt jelenti, hogy egy viszonylag szűk kört leszámítva senki sem gyakorolja tagsági jogait.

Bors
Fotó: Bors

Érdemes felidézni, hogy október 4-én a Tisza Párt híroldala, a Kontroll büszkén számolt be arról, hogy a rendőrség és a Kúria tiltása ellenére is megtartják a Pécs Pride-ot. A Tűzfalcsoport rámutatott:

az akkori tiltás ellenére megtartott demonstráció kapcsán a szervezőket nem szólították fel a Kúria döntésének a betartására sem

az egyébként a Bors folytatólagos terjesztésén most felháborodó aktivista bíróegyletek (Mabie, Res Iudicata), sem azok az ügyvédi szervezetek (Ügyvédkör), amelyek szeretik beállítani magukat a jogállamiság őreként.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu