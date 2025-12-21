Magyar Péter és a Tisza Párt kettős mércéje: pride igen, Bors nem

Az aktivista bírák szelektív jogérzete a bírósági döntések végrehajthatóságát illetően mélyen alááshatja az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat – írja a Tűzfalcsoport. Felidézték: már online is elérhető a Tisza Párt megszorító terveit bemutató Bors különszám, amellyel kapcsolatban a párt elnöke a Fővárosi Törvényszékhez fordult, ahol Magyar Péter szerint megtiltották a kiadvány terjesztését. A lap kiadója, mivel nem kapott hivatalos tájékoztatást erről a döntésről, illetve a tiltásról, a kiadvány terjesztését nem állította le.

A tiszás megszorító csomagot bemutató lap ellen sajtóhírek szerint egy olyan bírónő járt el, akinek a neve és budapesti címe megegyezik egy olyan személyével, aki szerepel a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján. Az ügyben megszólalt a Magyar Bírói Egyesület (Mabie), hangsúlyozva, hogy „a magyar bíróságok döntései mindenkire nézve kötelező érvényűek, azok betartása nem opcionális”.





Forrás: Tűzfalcsoport

Mint korábban a Tűzfalcsoport felfedte, a Mabie látszólag a legnagyobb bírósági érdekképviseleti egyesület a háromezres bírói karból több mint ezer taggal, ám a szervezetet ismerő bírsági források szerint a többség fantomtag. Ez azt jelenti, hogy egy viszonylag szűk kört leszámítva senki sem gyakorolja tagsági jogait.

Fotó: Bors

Érdemes felidézni, hogy október 4-én a Tisza Párt híroldala, a Kontroll büszkén számolt be arról, hogy a rendőrség és a Kúria tiltása ellenére is megtartják a Pécs Pride-ot. A Tűzfalcsoport rámutatott:

az akkori tiltás ellenére megtartott demonstráció kapcsán a szervezőket nem szólították fel a Kúria döntésének a betartására sem

az egyébként a Bors folytatólagos terjesztésén most felháborodó aktivista bíróegyletek (Mabie, Res Iudicata), sem azok az ügyvédi szervezetek (Ügyvédkör), amelyek szeretik beállítani magukat a jogállamiság őreként.