Németh Balázs megkapta a Tisza propagandalapját: Na, szia, bíróság!

– Na, szia, bíróság! Megkaptam a tiszás propaganda-szórólap friss számát – számolt be Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője, és aláhúzta: az első betűtől az utolsóig száz százalék kamu, hazugság, hergelés, gyűlöletkeltés, ferdítés, brüsszeli blabla.

Forrás: Facebook

– Ha van bent egy bíró, aki éppen nem a Tisza-applikáció kitöltésével bíbelődik, ránézhetne.

Érdemes lenne betiltani. Csak úgy, a demokrácia és szólásszabadság jegyében

– jegyezte meg a szóvivő. Rámutatott: a friss lapszámban Magyar Péter bemutatja Brüsszel jelöltjeit, Észak-Pesten például Müller Anna képviseli majd Brüsszel álláspontját a kampányban.

– Tessék mondani, T. Bíróság, az rendben van – ismét csak a demokrácia jegyében –, hogy ezek a jelöltek meg sem mukkannak a kampányban? A tiszás megszorítócsomagról például egy árva kukkot sem árulnak el a brüsszeli jelöltek. Így a választók tőlük nem, csak az önök által betiltott Bors-különszámból értesülhettek volna arról, hogy milyen merényletet tervez a pénztárcájuk ellen a Tisza Párt. Akkor most virágzik a demokrácia? Na, szia, bíróság! Boldog karácsonyt – üzente a bíróságnak Németh Balázs.