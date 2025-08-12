Nem mindegy, mit teszünk az elhullott állatokkal

A közelmúltban egy szegedi nő története járta be az internetet, aki egy helytelenül elföldelt állatot talált meg. A nő éppen kutyáit sétáltatta, amikor azok egy kutyafuttató mellett ásni kezdtek, majd rágcsálni. Amikor közelebb ért, megdöbbenve látta a zacskóba csomagolt macskatetemet. A történtek után a Délmagyar összegyűjtötte, hogy mit kell tenni az elpusztult állatokkal.

Fotó: Pexels

– Ebrendészethez lehet fordulni, ők el tudják vinni a tetemeket. Egyedi hamvasztókhoz is fordulhatunk, akik egyedi urnában adják vissza az állatkákat. Amennyiben hatósági ügyről van szó, hatósági állatorvost lehet értesíteni – közölte a Vezér Állatorvosi Központ munkatársa.

A Nébih tájékoztatása szerint az elhullott állatról a tulajdonos köteles gondoskodni.

Saját ingatlanudvarán elföldelhető a tetem, de maximum évi 100 kilogramm tömegig.

Az elpusztult állati tetem természetes bomlási körülmények között nem jelent egészségügyi kockázatot. A fertőző állatbetegségben elhullott állatok teteme sem fertőz minden esetben, de természetesen, ha ennek kockázata fennáll, úgy biztosítani kell a szakszerű begyűjtést.

