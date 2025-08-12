Nyíregyházi Állatparkbanvidrakölyök

Ennél cukibbat ma már nem lát: hat vidrakölyök is született Nyíregyházán

Hat ázsiai kiskarmú vidrakölyök született a Nyíregyházi Állatparkban – közölte a park zoológiai osztályvezetője. A faj a világ legkisebb termetű vidrája, amely a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján is szerepel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 18:12
A hatvannapnyi vemhesség után világra jött kölyköket a teljes csapat közösen gondozza. Jelenleg rejtett „gyerekszobában” élnek, de hamarosan a kifutórendszerbe is kimerészkednek – mondta Révészné Petró Zsuzsa zoológiai osztályvezető az MTI-nek. A tavaly született három kölyök is részt vesz a gondozásban – írja a Szon.

Különleges faj

Az ázsiai kiskarmú vidra jóval kisebb testméretű, mint a Magyarországon őshonos európai vidra: súlya mindössze 3-5 kilogramm. Nappal is aktív, és kevésbé vízhez kötött életmódot folytat. Természetes élőhelyei Délkelet-Ázsia sekély édes- és sós vízrendszerei, ahol halakkal, rákokkal és kagylókkal táplálkozik.

A most kéthetes kölykök körülbelül negyvennaposan nyitják ki a szemüket, addig anyatejjel táplálkoznak. Hét-kilenc hetes korukban kezdik felfedezni a vízi közeget.

Veszélyeztetett állomány

A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján sebezhető fajként tartják nyilván. Állományuk csökken, legfőbb veszélyforrás számukra az élőhelyek elvesztése és a környezetszennyezés.

A teljes cikket videóval ide kattintva érhetik el.

 

