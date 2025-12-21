Trump bejelentése után újabb venezuelai olajat szállító tankert foglalt le Amerika

Az Egyesült Államok parti őrsége szombaton lefoglalt egy olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál, nemzetközi vizeken, nem sokkal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök „teljes és átfogó blokádot” rendelt el a Venezuelába irányuló és onnan induló, amerikai szankciók hatálya alá eső olajszállítmányokkal szemben – közölte a washingtoni belbiztonsági minisztérium a közösségi médiában. Donald Trump korábban arról beszélt, hogy Venezuela olajat, földterületeket és más vagyonelemeket „lopott el” az Egyesült Államoktól.
A tájékoztatás szerint a parti őrség a védelmi minisztériummal együttműködve hajtott végre „villámcsapásszerű műveletet”, amelynek során átvette az irányítást a Centuries nevű tartályhajó felett. A hatóságok gyanúja szerint a hajó olyan olajat szállított, amelyre amerikai szankciók vonatkoznak. A minisztérium a bejegyzésben úgy fogalmazott: „Az Egyesült Államok fegyveres erőinek és szövetségi rendvédelmi szerveinek vasökle uralja a tengereket”.
