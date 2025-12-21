Trump bejelentése után újabb venezuelai olajat szállító tankert foglalt le Amerika

Korábban Kristi Noem belbiztonsági miniszter is beszámolt az akcióról az X közösségi oldalon, és egy videót is közzétett, amely állítása szerint a lefoglalást mutatja. Noem hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is fellép a szankcionált olaj illegális szállítása ellen, amely – szavai szerint – a térségben működő „narkóterrorizmus” finanszírozását szolgálja.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

A mostani már a második alkalom az elmúlt hetekben, hogy az Egyesült Államok olajszállító hajót állít meg Venezuela közelében, miközben jelentős amerikai katonai erőösszevonás zajlik a térségben. A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly közölte: a lefoglalt hajó szankcionált olajat szállított, jogosulatlanul hajózott panamai zászló alatt, és a venezuelai „árnyékflotta” részét képezte.

Venezuela élesen bírálta az amerikai lépést. Delcy Rodríguez venezuelai alelnök közleményében „lopásnak és eltérítésnek” nevezte egy magántulajdonban lévő venezuelai tartályhajó elfoglalását, valamint a legénység „kényszerű eltüntetését” nemzetközi vizeken.