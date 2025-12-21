TrumpvenezuelaEgyesült Államok

Trump bejelentése után újabb venezuelai olajat szállító tankert foglalt le Amerika

Az Egyesült Államok parti őrsége újabb olajszállító hajót foglalt le Venezuela partjainál. Donald Trump amerikai elnök nemrég teljes körű blokádot rendelt el az országba irányuló és onnan induló olajszállítmányokra.

Brém-Nagy Márton
2025. 12. 21. 13:15
Fotó: ALEJANDRO PAREDES Forrás: AFP
Az Egyesült Államok parti őrsége szombaton lefoglalt egy olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál, nemzetközi vizeken, nem sokkal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök „teljes és átfogó blokádot” rendelt el a Venezuelába irányuló és onnan induló, amerikai szankciók hatálya alá eső olajszállítmányokkal szemben – közölte a washingtoni belbiztonsági minisztérium a közösségi médiában. Donald Trump korábban arról beszélt, hogy Venezuela olajat, földterületeket és más vagyonelemeket „lopott el” az Egyesült Államoktól. 

Fotó: ALEJANDRO PAREDES / AFP

A tájékoztatás szerint a parti őrség a védelmi minisztériummal együttműködve hajtott végre „villámcsapásszerű műveletet”, amelynek során átvette az irányítást a Centuries nevű tartályhajó felett. A hatóságok gyanúja szerint a hajó olyan olajat szállított, amelyre amerikai szankciók vonatkoznak. A minisztérium a bejegyzésben úgy fogalmazott: „Az Egyesült Államok fegyveres erőinek és szövetségi rendvédelmi szerveinek vasökle uralja a tengereket”.

Korábban Kristi Noem belbiztonsági miniszter is beszámolt az akcióról az X közösségi oldalon, és egy videót is közzétett, amely állítása szerint a lefoglalást mutatja. Noem hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is fellép a szankcionált olaj illegális szállítása ellen, amely – szavai szerint – a térségben működő „narkóterrorizmus” finanszírozását szolgálja.

A mostani már a második alkalom az elmúlt hetekben, hogy az Egyesült Államok olajszállító hajót állít meg Venezuela közelében, miközben jelentős amerikai katonai erőösszevonás zajlik a térségben. A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly közölte: a lefoglalt hajó szankcionált olajat szállított, jogosulatlanul hajózott panamai zászló alatt, és a venezuelai „árnyékflotta” részét képezte.

Venezuela élesen bírálta az amerikai lépést. Delcy Rodríguez venezuelai alelnök közleményében „lopásnak és eltérítésnek” nevezte egy magántulajdonban lévő venezuelai tartályhajó elfoglalását, valamint a legénység „kényszerű eltüntetését” nemzetközi vizeken. 

Álláspontja szerint az akció a nemzetközi jog megsértését és kalózkodást jelent, ezért Caracas panaszt tesz az ENSZ Biztonsági Tanácsánál.

Donald Trump amerikai elnök néhány nappal korábban a Truth Social közösségi oldalon jelentette be, hogy „teljes és átfogó blokádot” rendel el minden, Venezuelába tartó vagy onnan induló, szankcionált olajszállító tanker ellen. Indoklása szerint Venezuela olajat, földterületeket és más vagyonelemeket „lopott el” az Egyesült Államoktól, és a bevételeket Nicolás Maduro elnök rendszere szerinte kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem és más bűncselekmények finanszírozására használja.

A brit Vanguard tengeri kockázatelemző cég nyilvántartása szerint a Centuries panamai zászló alatt hajózott, és mintegy 1,8 millió hordó venezuelai Merey nyersolajat szállított Kínába. Elemzők szerint az amerikai fellépés nyomán a venezuelai kőolajexport meredeken visszaesett, ami tartós blokád esetén a globális olajárak emelkedéséhez is vezethet.

Borítókép: Olajszállító tankerek Venezuela partjainál (Fotó: AFP)

