Kéri László lebuktatta Magyar Pétert: ha lett volna az év elején előre hozott választás, a Tisza veszített volna

A Tisza Párt szócsöveként működő Kéri László leplezte le, hogy Magyar Péterék hazugságokra alapozzák múlt év eleji kampányukat. A politológus két helyen – egy stuttgarti Tisza-sziget podcastben, majd a Magyar Hangnak adott interjúban – a napokban egyaránt arról beszélt, hogy Magyar Péter részéről pusztán taktikai húzás volt, amikor újévi beszédében előre hozott választást követelt.

Magyar Péter - Fotó: Hatlaczki Balázs

Kéri arra utalt, hogy a Tisza-vezér éppen, hogy rettegett az előre hozott választástól, pártjának ugyanis nem volt esélye legyőzni a Fideszt. A blöffel pedig Magyar azt kívánta elérni, hogy a kormánypártok „csak azért se” fogadják meg a javaslatot.

De lássuk, Kéri hogyan is buktatta le a Tisza vezetőjét!

A Fideszt tartották favoritnak

– Amikor Magyar Péter bejelentette az előre hozott választás iránti igényt, (…) mindenki elcsodálkozott, hogy hát azért ennyire csak nem áll jól a Tisza. (…) És szerintem ez egy elég bölcs dolog volt, mert ezzel elkerülte azt, hogy a Fidesz esetleg előre hozta volna tényleg a választást még akkor, amikor nem volt olyan nagy különbség a két tábor között – fejtette ki Kéri László a podcastben. A politológus magyarázatként arról beszélt: Magyar azért javasolta az előre hozott választást, mert a Fidesz szerinte sosem valósítja meg más javaslatát.

Ezután arra a kérdésre, hiba volt-e a Fidesz szempontjából, hogy nem volt előre hozott voksolás, a politológus egyértelmű igennel felelt: „Igen, ebben igazad van. (…) Nagyon féltem őszintén attól, hogy a Magyar Péter javaslatát komolyan veszi esetleg a Fidesz” – idézte fel Kéri, hozzátéve: ha tavasszal lett volna választás, a Tisza vesztett volna. „De ha, tegyük fel, májusban lett volna a választás, azt még megnyerte volna a Fidesz, mert hiába vezetett a közvélemény-kutatási adatok szerint a Tisza akkor már, alul a szervezettségi szintje nem érte akkor még el azt (…).”

A videóban 1:25:31-től:

Egy nappal később a Magyar Hang Kompország című műsorában Kéri László még erősebb kijelentést tett. Akkor ugyanis azt mondta: Magyar Péter javaslatának „egyetlen funkciója az volt, hogy nehogy legyen előre hozott választás, mert a Tiszára bőven ráfér még az az egy év”.