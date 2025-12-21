magyar pétertiszakéri lászlómagyar hangfidesz

Kéri László lebuktatta Magyar Pétert: ha lett volna az év elején előre hozott választás, a Tisza veszített volna

Ha lett volna, a Fidesz megnyerte volna az előre hozott választást tavasszal, Magyar Péter pedig csupán azért sürgetett idő előtti voksolást, hogy az nehogy valóban komolyan szóba kerüljön. Arról, hogy a Tisza Párt elnökének egy évvel ezelőtti nyilatkozata nem bátor követelés volt, hanem őrületesen nagy blöff, nem más beszélt, mint Kéri László, Magyar egyik legfontosabb bizalmasa. A politológus lebuktatással felérő nyilatkozata a Tisza hatalmas előnyéről szóló közvélemény-kutatási eredmények hitelességét is alapjaiban kérdőjelezi meg.

2025. 12. 21. 13:00
A Tisza Párt szócsöveként működő Kéri László leplezte le, hogy Magyar Péterék hazugságokra alapozzák múlt év eleji kampányukat. A politológus két helyen – egy stuttgarti Tisza-sziget podcastben, majd a Magyar Hangnak adott interjúban – a napokban egyaránt arról beszélt, hogy Magyar Péter részéről pusztán taktikai húzás volt, amikor újévi beszédében előre hozott választást követelt. 

Kéri László, Magyar Péter
Magyar Péter - Fotó: Hatlaczki Balázs

Kéri arra utalt, hogy a Tisza-vezér éppen, hogy rettegett az előre hozott választástól, pártjának ugyanis nem volt esélye legyőzni a Fideszt. A blöffel pedig Magyar azt kívánta elérni, hogy a kormánypártok „csak azért se” fogadják meg a javaslatot.

De lássuk, Kéri hogyan is buktatta le a Tisza vezetőjét!

A Fideszt tartották favoritnak

– Amikor Magyar Péter bejelentette az előre hozott választás iránti igényt, (…) mindenki elcsodálkozott, hogy hát azért ennyire csak nem áll jól a Tisza. (…) És szerintem ez egy elég bölcs dolog volt, mert ezzel elkerülte azt, hogy a Fidesz esetleg előre hozta volna tényleg a választást még akkor, amikor nem volt olyan nagy különbség a két tábor között – fejtette ki Kéri László a podcastben. A politológus magyarázatként arról beszélt: Magyar azért javasolta az előre hozott választást, mert a Fidesz szerinte sosem valósítja meg más javaslatát.

Ezután arra a kérdésre, hiba volt-e a Fidesz szempontjából, hogy nem volt előre hozott voksolás, a politológus egyértelmű igennel felelt: „Igen, ebben igazad van. (…) Nagyon féltem őszintén attól, hogy a Magyar Péter javaslatát komolyan veszi esetleg a Fidesz” – idézte fel Kéri, hozzátéve: ha tavasszal lett volna választás, a Tisza vesztett volna. „De ha, tegyük fel, májusban lett volna a választás, azt még megnyerte volna a Fidesz, mert hiába vezetett a közvélemény-kutatási adatok szerint a Tisza akkor már, alul a szervezettségi szintje nem érte akkor még el azt (…).”

A videóban 1:25:31-től:

Egy nappal később a Magyar Hang Kompország című műsorában Kéri László még erősebb kijelentést tett. Akkor ugyanis azt mondta: Magyar Péter javaslatának „egyetlen funkciója az volt, hogy nehogy legyen előre hozott választás, mert a Tiszára bőven ráfér még az az egy év”.

A videóban 6:17-től:

Annyit a politológus szövegéhez mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy sem egy éve, sem az előtt nem utalt semmi arra, hogy a kormánypártokban érdemben felmerült volna az előre hozott választás gondolata. Innen nézve Magyar Péter húzásának nagyszerűsége helyett Kéri csupán annyit igazolt, hogy a Tisza, konkrétan a pártelnök, félt a választási vereségtől. Hogy mára ez változott-e, nem tudni, az ugyanakkor akár árulkodó is lehet, hogy Magyar Péterék jövő áprilisig egyetlen időközi választáson sem indítanak jelöltet, legyen szó önkormányzati vagy országgyűlési megméretésről.

Újabb koporsószeg a manipulált mérésekbe

Kéri László leleplezése nem vet különösebben jó fényt azokra a baloldali közvélemény-kutató intézetekre, amelyek jó ideje mesterségesen építgetnek egy narratívát arról, hogy a Tisza magabiztosan vezet a pártok versenyében. A manipulációs kerekasztalba tömörülő, koordináltan együttműködő elemzőcégek tavaly október 23-a óta közölnek olyan méréseket, amelyekben a Tisza Párt áll az élen. Figyelemre méltó, hogy ezzel szemben Magyar Péter egyik legfontosabb bizalmi embere szerint még hét hónappal később is a Fidesz lett volna a választás favoritja. Ráadásul úgy, hogy május végére már stabilan nyolc-tíz százalékos Tisza-vezetést mutattak ki ugyanezek a balos elemzőcégek.

Kéri László leleplező vallomása egyébként csak egy újabb a manipulációs kerekasztal működését leleplező bizonyítékok sorában.

Borítókép: Kéri László – Magyar Péter (YouTube / ATV, MW / Hatlaczki Balázs – Montázs: Magyar Nemzet)

