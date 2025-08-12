Rendkívüli

A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

Vlagyimir Putyinészak-koreaKim Dzson Un

Putyin Észak-Korea vezetőjével tárgyalt

Az orosz elnök telefonon beszélt Kim Dzsong Unnal, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vezetőjével – közölte kedd este a Kreml sajtószolgálata. Putyin megvitatta Kimmel a Donald Trump amerikai elnökkel pénteken, Alaszkában tartandó csúcstalálkozóját.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 20:59
Fotó: STR Forrás: KCNA VIA KNS
„A felek megerősítették elkötelezettségüket a baráti, jószomszédi és együttműködési kapcsolatok további fejlesztése mellett minden területen, a 2024. június 19-én Phenjanban aláírt, Oroszország és a KNDK közötti átfogó stratégiai partnerségi szerződésnek megfelelően” – állt a közleményben.

This picture taken on June 19, 2024 and released on June 20, 2024 from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) via KNS shows North Korea's leader Kim Jong Un (R) presenting the Kim Il Sung Medal to Russia's President Vladimir Putin (L) in Pyongyang.
Fotó: STR / KCNA VIA KNS

A szerződés kölcsönös katonai segítségnyújtást ír elő arra az esetre, ha valamelyik fél fegyveres támadás célpontjává válna.

Putyin gratulált Kimnek Korea japán gyarmati uralom alóli felszabadulásának 80. évfordulójához, amelyet augusztus 15-én ünnepelnek. Az észak-koreai vezető hangsúlyozta, hogy a köztársaság ezt az ünnepet Oroszországgal közös ünnepének tekinti, és nem felejti el a Vörös Hadseregnek a megszállók elleni küzdelemben betöltött szerepét.

Az orosz elnök megvitatta Kimmel a Donald Trump amerikai elnökkel pénteken, Alaszkában tartandó csúcstalálkozóját, és méltatta Észak-Koreának a kurszki régió felszabadításához nyújtott támogatását az ukrajnai háborúban.

A két vezető megállapodott a személyes kapcsolatok ápolásának folytatásában.

Google News
