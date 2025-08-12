Rendkívüli

Összehangolt akció volt, dílerekre csaptak le Kőbányán

Fiatalkorúnak is adtak el a drogból.

2025. 08. 12.
Egy összehangolt akció keretében több személyt fogott el a rendőrség Kőbányán kábítószerhez köthető bűncselekmények gyanúja miatt, közülük két terjesztőt a nyomozók őrizetbe vettek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon kedden.

A X. kerületi rendőrkapitányságra több bejelentés érkezett július második felében arról, hogy Kőbányán, a MÁV-telepen kábítószer-fogyasztásra és -terjesztésre utaló jelek tapasztalhatók. A kőbányai rendőrkapitányság a bejelentésekre reagálva célirányos ellenőrzéseket tartott, és július 26-án egy 31 éves budapesti, valamint július 29-én egy 36 éves szikszói lakost kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt elfogott.

Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették, majd kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A bíróság a 36 éves férfit azóta már letartóztatta.

A rendőrök a két kábítószer-kereskedelemmel meggyanúsított férfi mellett egy 17 éves lányt, valamint egy 28 éves budapesti férfit is elfogtak, akiket kábítószer-birtoklás miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

 

