drogdílerdrograzziaNógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Még a házimunkáért is droggal fizetett a hetvenkilenc éves díler

Egy 79 éves férfit fogtak el Mátraverebélyben, aki kábítószert árusított, és azzal fizetett a házimunkában segítőknek is – közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 12:43
Forrás: police.hu
A nyugdíjas férfi tavaly naponta adott el drogot helyi ismerőseinek, emellett a ház körüli munkákért is tiltott szerrel törlesztett nőismerőseinek, akik mostak, főztek, takarítottak az özvegy férfi lakóházában – ismertette Buda Gábor. 

Ez a fizetési mód vonzotta a helyi fogyasztókat, így szinte mindennap volt önkéntes segítője a férfinak, és nyugdíj-kiegészítésként jól ment a biznisz – írja a police.hu.

Fotó: police.hu

A rendőrök az elmúlt időszakban többször intézkedtek olyan fogyasztókkal szemben, akiknél megtalálták a férfitól származó kábítószert.

A nyugdíjas dílert november 28-án lakásán fogták el a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai szakértői véleményekkel és tanúvallomásokkal megalapozott nyomozás eredményeként. Kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – közölte a szóvivő.

Fotó: police.hu

Borítókép: illusztráció (Fotó: police.hu)


