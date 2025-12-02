Még a házimunkáért is droggal fizetett a hetvenkilenc éves díler

A nyugdíjas férfi tavaly naponta adott el drogot helyi ismerőseinek, emellett a ház körüli munkákért is tiltott szerrel törlesztett nőismerőseinek, akik mostak, főztek, takarítottak az özvegy férfi lakóházában – ismertette Buda Gábor.

Ez a fizetési mód vonzotta a helyi fogyasztókat, így szinte mindennap volt önkéntes segítője a férfinak, és nyugdíj-kiegészítésként jól ment a biznisz – írja a police.hu.

Fotó: police.hu

A rendőrök az elmúlt időszakban többször intézkedtek olyan fogyasztókkal szemben, akiknél megtalálták a férfitól származó kábítószert.

A nyugdíjas dílert november 28-án lakásán fogták el a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai szakértői véleményekkel és tanúvallomásokkal megalapozott nyomozás eredményeként. Kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – közölte a szóvivő.

Fotó: police.hu

Borítókép: illusztráció (Fotó: police.hu)