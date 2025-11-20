Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

drogSzolnokbűnbanda

Azt hitték, nagyon furfangosak a dílerek, autós trükkel terítették a drogot Szolnokon, de nem nyerhettek

Több kilogramm kábítószert foglaltak le a rendőrök, akik nem először csaptak le a bandára.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 20. 15:18
Forrás: Pexels
Elfogták a kábítószerrel kereskedő szolnoki bűnbanda újabb öt tagját, a rajtaütéskor öt kilogramm kábítószert foglaltak le – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). Emlékeztettek, a nyomozás még áprilisban kezdődött, és korábban már őrizetbe vettek két szolnoki férfit, majd a felső kapcsolatukat is, ők azóta is letartóztatásban vannak.

Fotó: Police.hu

Az elfogottak családtagjai és ismerőseik azonban folytatták az üzletet, most őket is elfogta a rendőrség.

Az üzlet úgy zajlott, hogy egyikük leparkolt Szolnok egyik frekventált helyén, és autója csomagtartójában volt a drog. Az ajtókat nyitva hagyta, hogy a vásárlók, akikkel előre egyeztettek, kivehessék onnan a megrendelt árut, mire a sofőr visszament, a drog már nem volt ott.

A nyomozók a bizonyítékok összegyűjtése után november 15-ére újabb akciót szerveztek: ezúttal öt embert fogott el a rendőrség, éppen adásvétel közben érték őket tetten Szolnokon.

A rendőrök az autóban 1,2 kilogramm kristályt, illetve egy válltáskában több mint 2,3 millió forintot találtak.

A házkutatáskor további kábítószergyanús anyagok, droggal szennyezett eszközök kerültek elő, és megtalálták a bandához köthető depóautót is, amelyből 1,2 kilogramm tiltott szert foglaltak le.

Az elfogott öt embernek a bíróság elrendelte a letartóztatását. A hatóság három járművet és hét ingatlant kutatott át, amely közben  további 1,4 kilogramm kristályt és 1,4 kilogramm marihuánát találtak, így összesen 5 kilogramm kábítószert, valamint közel két és félmillió forintot, mobiltelefonokat, bankkártyákat, csomagolóanyagokat, őrlőket foglaltak le.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

