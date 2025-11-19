Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Drogmentes MagyarországrazziaDojoORFK

Nem ért véget a drogellenes háború: újabb szórakozóhelyeken razziázhat a rendőrség

A drogellenes harc jegyében a Dojo klubban végrehajtott razziához hasonló intézkedésekre számíthatnak a szórakozóhelyek – derült ki a rendőrség Magyar Nemzetnek adott válaszából. A hatóság hangsúlyozta, ennek célja nem az üzletek ellehetetlenítése és az ott szórakozók vegzálása, hanem a kábítószer elleni küzdelem.

Pámer Dávid
2025. 11. 19. 16:07
Illusztráció Fotó: Mirkó István
További razziákra készül a rendőrség a drogellenes harc jegyében – közölte lapunk megkeresésére az ORFK kommunikációs osztálya.

Mint válaszukban kifejtették, „a rendőrség a jövőben is fog a múlt hetihez hasonló, szórakozóhelyen történő ellenőrzéseket, razziákat tartani a Drogmentes Magyarországért program keretében”.

Újabb akciók várhatók 

Hangsúlyozták: „mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy egy folyamatban lévő büntetőeljárásnak vannak bizonyos szakaszai, amelyeknél az eredményes továbblépéshez szükséges, hogy hasonló jellegű akciókat hajtsunk végre”.

Ugyanakkor a rendőrség nyomatékosította: „ezeknek az ellenőrzéseknek sosem az adott szórakozóhely ellehetetlenítése vagy az ott szórakozók vegzálása a célja, hanem a drog elleni hatékony küzdelem” – írta a hatóság, hozzátéve, hogy hasonló razziákat nemcsak a múlt héten, hanem korábban is végeztek, és a későbbiekben is fognak.

Óriásrazzia a Dojo klubban

Emlékezetes, nagy sajtóvisszhangot kapott, hogy múlt pénteken egy kábítószer-terjesztőkkel szemben folytatott nyomozás miatt, konkrét bűnügyi információk alapján tartott a rendőrség razziát a budapesti Dojo klubban, az Ötkert VIP-részlegében.

Az ott tartózkodókat a helyszínen egészségügyi személyzet vizsgálta meg, és klinikai tünetek alapján döntöttek a vizeletminta-vételről, amelyet a BRFK II. kerületi Gyorskocsi utcai épületében végeztek el. A szórakozóhelyen 211 embert vontak ellenőrzés alá, közülük 49-en estek át vizeletgyorsteszten, és végül 16 ember ellen indítottak büntetőeljárást kábítószer-birtoklás miatt. Tizenegy ember tesztje kokainra, kettőé THC-ra, egy emberé amfetaminra, egy másiké kokainra, THC-ra és amfetaminra, egy harmadik személy tesztje pedig kokainra és THC-ra volt pozitív. A tizenhat érintett személyt nem vették őrizetbe, mindegyikük szabadlábon védekezik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

