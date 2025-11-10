Megszólalt a rendőrség a hétvégi razziáról a budapesti VIP-klubban

Kérdésekre válaszolva Fülöp Gergely elmondta: olyan embereket állítottak elő, akiknél – a helyszínen lévő orvosok elsődleges szakvéleménye alapján – felmerült, hogy kábítószert fogyaszthattak. Az ilyen emberek viselkedése szélsőségesen, egyik pillanatról a másikra is megváltozhat, éppen ezért a rendőrségi törvénynek megfelelően mind az önkárosítás, mind a támadás megelőzése, tehát a biztonság érdekében használtak bilincseket.

Arról, hogy miért szólították fel a jelenlévőket, hogy ne készítsenek felvételeket a mobiltelefonjaikkal, azt válaszolták: egy szórakozóhelyen zajló ellenőrzés során az összes ott lévő ember intézkedés alá vont személynek minősült. Az intézkedés alá vont személyeknek követniük kell a rendőrök utasításait, így azt a felszólítást is, hogy ne készítsenek felvételt az intézkedésről. Ennek indokai között sorolta, hogy zárt, viszonylag szűk helyen, nagy tömegben intézkedtek a rendőrök, és az ember arcába nyomott mobiltelefon elvonja az intézkedők figyelmét. Továbbá – mint mondta – azt sem tudták, hogy kivel szemben intézkednek, felmerült, hogy akár kábítószer-terjesztő is lehet közöttük, és azt sem akarták, hogy olyan felvételek menjenek ki, amelyek esetleg segítheti a későbbi bűntársakat.

Fülöp Gergely jogszerűnek nevezte a rendőrök felszólítását.

Hangsúlyozta, a helyszínen orvosok végezték a vizsgálatokat, nem rendőrök. Abban az esetben, amikor a komplex klinikai tünetegyüttes alapján az orvos azt állapította meg, hogy felmerülhet kábítószer-fogyasztás gyanúja, akkor az illetőt előállították.

Hangsúlyozta, a megjelent hírekkel ellentétben nem csak pulzusvizsgálatról volt szó. A vizsgálatok részét képezte a pulzus- és a pupillavizsgálat, de figyelmet fordítottak a viselkedésre, a verejtékezésre és akár a nyelvszárazságra is.