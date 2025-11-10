Vádat emelt egy férfi ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt. Az elkövető a sértettel történt vita során megevett két üvegpoharat, majd megkéselt valakit.
Megevett két üvegpoharat a borsodi férfi, majd késsel a kezében azt ordította: „Meghalsz, kettéváglak!”
Volt egy kis balhé.
A vádirat szerint a vádlott 2023. október elején, délután, egy borsodi kisvárosban lévő családi házban tartózkodott két férfi és egy nő testvérével. Az elkövető, miközben alkoholt fogyasztott, a házban lakó élettársak közül a férfival szóváltásba került, de testvérével is veszekedett.
A már részeg vádlott a vita hevében két üvegpoharat elharapott és fogaival ropogtatta, majd elővett egy 7 centiméter pengehosszúságú zsebkést, a sértettel szemben állva fenyegetőleg azt közölte, meg fog halni, kettévágja. A sértett kiment az udvarra, de a vádlott követte, így visszament a konyhába, ahol a vádlott folyamatosan életveszélyesen fenyegette, majd a késsel a felső teste irányába szúrt. A sértett védekezett, a vádlott kést tartó kezét lefelé csapó mozdulattal igyekezett eltéríteni, így a szúrás a jobb combját érte. A sértett elvesztette az egyensúlyát, leült a földre, majd kihúzta a lábából a kést, de a vádlott ezután is tovább fenyegetőzött.
További Belföld híreink
A megtámadott 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, de fennállt a lehetősége az életveszélyes sérülés keletkezésének is.
Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kocsis Máté odaszólt Magyar Péternek: A báb mindig csak báb marad
A békepártiak vezetője Orbán Viktor – közölte Kocsis Máté.
Mészáros Lőrinc elárulta az igazságot a zebrákról és Magyar Péterről
A Mészáros-csoport vezetője beszélt arról is, hogyan látja a hatvanpusztai ügyeket.
Súlyos baleset történt az Alföldön, meghalt egy motoros
A mentők már nem tudtak segíteni.
Egyre rejtélyesebb az eltűnt főorvosnő ügye, a szakértő szerint egyedül nem szökhetett meg
Legalábbis úgy véli, nehezen magyarázható.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kocsis Máté odaszólt Magyar Péternek: A báb mindig csak báb marad
A békepártiak vezetője Orbán Viktor – közölte Kocsis Máté.
Mészáros Lőrinc elárulta az igazságot a zebrákról és Magyar Péterről
A Mészáros-csoport vezetője beszélt arról is, hogyan látja a hatvanpusztai ügyeket.
Súlyos baleset történt az Alföldön, meghalt egy motoros
A mentők már nem tudtak segíteni.
Egyre rejtélyesebb az eltűnt főorvosnő ügye, a szakértő szerint egyedül nem szökhetett meg
Legalábbis úgy véli, nehezen magyarázható.