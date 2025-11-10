Megevett két üvegpoharat a borsodi férfi, majd késsel a kezében azt ordította: „Meghalsz, kettéváglak!”

A vádirat szerint a vádlott 2023. október elején, délután, egy borsodi kisvárosban lévő családi házban tartózkodott két férfi és egy nő testvérével. Az elkövető, miközben alkoholt fogyasztott, a házban lakó élettársak közül a férfival szóváltásba került, de testvérével is veszekedett.

A már részeg vádlott a vita hevében két üvegpoharat elharapott és fogaival ropogtatta, majd elővett egy 7 centiméter pengehosszúságú zsebkést, a sértettel szemben állva fenyegetőleg azt közölte, meg fog halni, kettévágja. A sértett kiment az udvarra, de a vádlott követte, így visszament a konyhába, ahol a vádlott folyamatosan életveszélyesen fenyegette, majd a késsel a felső teste irányába szúrt. A sértett védekezett, a vádlott kést tartó kezét lefelé csapó mozdulattal igyekezett eltéríteni, így a szúrás a jobb combját érte. A sértett elvesztette az egyensúlyát, leült a földre, majd kihúzta a lábából a kést, de a vádlott ezután is tovább fenyegetőzött.