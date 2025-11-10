üvegpohárkéséletveszélyesborsodi

Megevett két üvegpoharat a borsodi férfi, majd késsel a kezében azt ordította: „Meghalsz, kettéváglak!”

Volt egy kis balhé.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 10. 11:39
sötét,ház,rejtély,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
Vádat emelt egy férfi ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt. Az elkövető a sértettel történt vita során megevett két üvegpoharat, majd megkéselt valakit. 

A vádirat szerint a vádlott 2023. október elején, délután, egy borsodi kisvárosban lévő családi házban tartózkodott két férfi és egy nő testvérével. Az elkövető, miközben alkoholt fogyasztott, a házban lakó élettársak közül a férfival szóváltásba került, de testvérével is veszekedett.

A már részeg vádlott a vita hevében két üvegpoharat elharapott és fogaival ropogtatta, majd elővett egy 7 centiméter pengehosszúságú zsebkést, a sértettel szemben állva fenyegetőleg azt közölte, meg fog halni, kettévágja. A sértett kiment az udvarra, de a vádlott követte, így visszament a konyhába, ahol a vádlott folyamatosan életveszélyesen fenyegette, majd a késsel a felső teste irányába szúrt. A sértett védekezett, a vádlott kést tartó kezét lefelé csapó mozdulattal igyekezett eltéríteni, így a szúrás a jobb combját érte. A sértett elvesztette az egyensúlyát, leült a földre, majd kihúzta a lábából a kést, de a vádlott ezután is tovább fenyegetőzött.

A megtámadott 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, de fennállt a lehetősége az életveszélyes sérülés keletkezésének is.

Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
