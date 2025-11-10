drónNémetországFranciaországBelgium

Atomerőmű felett észleltek ismeretlen drónokat Belgiumban

Három ismeretlen drónt észleltek vasárnap éjjel a belgiumi Doel atomerőmű felett – jelentette be az erőművet üzemeltető, francia tulajdonú Engie áramszolgáltató. Németország után Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában – írta a La Libre Belgique című angol nyelvű belga napilap az internetes oldalán hétfőn.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 10:38
Illusztráció Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
A beszámoló szerint az észak-belgiumi Doel atomerőművének működésében nem okozott fennakadást a vasárnap éjjel észlelt drónátrepülés. Az Engie szóvivője, Hellen Smeets közölte, hogy 

a drónészlelések nincsenek hatással az üzem tevékenységére, majd megerősítette: az ügyben vizsgálat indult, az érintett szolgálatok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet.

A hírportál közölte továbbá, hogy vasárnap este a liege-i repülőtér légi forgalmát néhány órára felfüggesztették, miután drónokról érkezett bejelentés valamivel fél nyolc után, majd további két másik drónt észleltek a légtérben. A légikikötő forgalma hétfő reggelre helyreállt.

Antwerpenben a rendőrség két, kockázatot jelentő drónt lefoglalt, irányítóikat azonosították és megbírságolták. Wouter Bruyns, az antwerpeni rendőrség szóvivője közölte: a bűnüldöző szervek a korábbinál nagyobb figyelemmel ellenőrzik a belga nagyváros feletti légteret. A helyi rendőrség kötelékében két egység is foglalkozik az ismeretlen eredetű, gyanús légi járművek azonosításán, és beavatkozik, ha veszély vagy kockázat áll fenn. Antwerpen felett ezen a héten kétszer is észleltek olyan drónokat, amelyek adminisztratív dokumentumai nem voltak rendben, és ezért kockázatot jelentettek – tájékoztatott a rendőrségi szóvivő a napilap beszámolója szerint.

A napilap közölte azt is, hogy Németország után már Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában.

Theo Francken belga védelmi miniszter tájékoztatása szerint a német és franca hadsereg drónelhárító képességekkel támogatja Belgiumot. 

A német légierő első erői csütörtökön érkeztek Belgiumba, hogy felmérjék a helyzetet, és a belga fegyveres erőkkel közösen koordinálják a felderítést és a drónok elleni védelmet. A francia drónelhárító egység pénteken megérkezett Belgiumba. Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez. Emellett tárgyalások folynak az Egyesült Királysággal is 

– tájékoztatott a belga belügyi tárca vezetője.

Múlt héten szinte naponta jelentettek drónátrepüléseket a liege-i repülőtér felett. A légikikötőben legutóbb szombat este szakadt meg a forgalom egy ismeretlen repülő tárgy észlelése miatt. A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér kedd, szerda és csütörtök este kényszerült forgalmának ideiglenes felfüggesztésére, miután drónok átrepülését jelentették a légterében.

Az elmúlt napokban és hetekben rendszeresen jelentettek drónokat a különböző belga katonai bázisok felett is.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

