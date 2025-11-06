Talált pénztárca lopás ügyében az emelt vádat az Esztergomi Járási Ügyészség. Egy nő idén június 10-én egy helyi üzlet üvegváltójánál magához vett egy elhagyott pénztárcát. A benne lévő 250 ezer forint készpénzt elköltötte, majd a tárcát és az okmányokat elégette – írja a Kemma.
Elhagyott pénztárcát talált az esztergomi nő, botrány, mit művelt vele
Volt benne 250 ezer forint, és eszébe sem jutott visszaadni, viszont ördögi tervet készített.
A lopás összesen 255 ezer forint kárt okozott, amely nem térült meg, ezért az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság közmunkát szabjon ki a büntetlen előéletű nőre, és kötelezze őt a kár megtérítésére. Tatabányán egyébként nem is olyan rég történt már hasonló eset, akkor két férfinak nem jutott eszébe visszaszolgáltatni a talált bankkártyát. Az eset részleteit a Kemma cikkében olvashatja.
