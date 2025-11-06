Elhagyott pénztárcát talált az esztergomi nő, botrány, mit művelt vele

A lopás összesen 255 ezer forint kárt okozott, amely nem térült meg, ezért az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság közmunkát szabjon ki a büntetlen előéletű nőre, és kötelezze őt a kár megtérítésére. Tatabányán egyébként nem is olyan rég történt már hasonló eset, akkor két férfinak nem jutott eszébe visszaszolgáltatni a talált bankkártyát. Az eset részleteit a Kemma cikkében olvashatja.