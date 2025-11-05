Rendkívüli

Kiderült, ki vezette az autót, amely vonat elé hajtott Szentmártonkátánál + fotó

Tragikusan fiatalon halt meg.

Forrás: BorsOnline2025. 11. 05. 13:06
Összeroncsolódott a személyautó, miután összeütközött egy intercity vonattal Szentmártonkátán Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Összesen hatan utaztak abban az ötszemélyes autóban, amely figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést, és az éppen lezáródó vasúti sorompón valahogy átslisszant, egy vonat pedig nagy sebességgel nekiütközött – számolt be korábban a tragédiáról a Magyar Nemzet. Az autóban ülők közül öten azonnal meghaltak, egy embert a helyszínről kórházba szállítottak, de a Bors szerint kedden ő is meghalt. A vonaton ülők közül senki nem sérült meg. 

A BorsOnline-nak sikerült kideríteni, hogy az autót egy 24 éves fiatalember vezette, és fotót is szereztek róla, amelyet ide kattintva tekinthet meg. Sajtóhírek szerint a sofőrön, K. Zoltánon kívül az autóban két 18 éves nő és három férfi utazott, akik 15, 17 és 30 évesek voltak. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint közülük öten meghaltak, egy embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. Sajtóhírek szerint az autó hatodik utasa is meghalt, azonban ezt egyelőre nem erősítette meg a rendőrség. 

 

