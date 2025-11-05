Kiderült, ki vezette az autót, amely vonat elé hajtott Szentmártonkátánál + fotó

Összesen hatan utaztak abban az ötszemélyes autóban, amely figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést, és az éppen lezáródó vasúti sorompón valahogy átslisszant, egy vonat pedig nagy sebességgel nekiütközött – számolt be korábban a tragédiáról a Magyar Nemzet. Az autóban ülők közül öten azonnal meghaltak, egy embert a helyszínről kórházba szállítottak, de a Bors szerint kedden ő is meghalt. A vonaton ülők közül senki nem sérült meg.