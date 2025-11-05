Meghalt a szentmártonkátai vonatbaleset egy sérültje. Ő abban az autóban ült, amely a piros jelzés ellenére hajtott a sínekre. A balesetnek immár összesen hat halálos áldozata van – értesült a BorsOnline. A tragédiáról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.
Hatra nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset áldozatainak száma, már pontosan tudni, kik ők
Ketten a 18-at sem töltötték be.
A portál emlékeztet, a baleset kedd este kilenc óra után történt, és egyelőre úgy tudni, hogy az autós annak ellenére hajtott a sínekre, hogy a lámpa pirosan jelzett. Hogy a hatodik ember életét sem sikerült megmenteni, kedden derült ki. A szemtanúk szerint a vonat akkora sebességgel haladt, hogy legalább 500 méteren keresztül tolta maga előtt az autót.
A 24.hu közben kiderítette, hogy kik a tragédia áldozatai. Azt írják, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése alapján, hogy a 24 éves sofőrön, K. Zoltánon kívül az autóban két 18 éves nő és három férfi utazott, akik 15, 17 és 30 évesek voltak. Bár a mentők kedd este életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy nőt, a Bors cikke szerint ő is meghalt. A vonaton utazók közül senki nem sérült meg.
Megtudták azt is, hogy a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárást az ügyben.
