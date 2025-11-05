Hatra nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset áldozatainak száma, már pontosan tudni, kik ők

A 24.hu közben kiderítette, hogy kik a tragédia áldozatai. Azt írják, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése alapján, hogy a 24 éves sofőrön, K. Zoltánon kívül az autóban két 18 éves nő és három férfi utazott, akik 15, 17 és 30 évesek voltak. Bár a mentők kedd este életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy nőt, a Bors cikke szerint ő is meghalt. A vonaton utazók közül senki nem sérült meg.

Megtudták azt is, hogy a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárást az ügyben.