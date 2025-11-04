Két nő – a vádlottak – a miskolci vasúti pályaudvar környékén lézengtek idén júniusban, ahová megérkezett a – sértett – férfi, hogy prostituáltakkal ismerkedjen, és közülük feleséget válasszon magának.
Feleséget keresett magának a kéjnők között a miskolci pályaudvaron, valószínűleg egy életre megbánta
A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt két nő és két férfi ellen, akik – a vád szerint – kirabolták a házasság céljából prostituáltakkal ismerkedni akaró férfit.
Beszélgetni kezdett tehát a kéjnőkkel, mire az egyik nő közölte vele, hogy elvállalná a feleségszerepet. A két nő aztán elkísérte a férfit egy elhagyatott házhoz, ahol folytatták a beszélgetést, azonban időközben megérkezett két férfi is, akik közül a házasságra hajlandó nő apja pénzt követelt a sértettől, és hogy ezt nyomatékosítsa, háromszor is tenyérrel arcon ütötte.
További Belföld híreink
A vádlottak elvették a sértett hátitáskáját, az övtáskjáát letépték, így a férfi elvesztette az egyensúlyát és a földre esett. Átnézték a táskák tartalmát és a földön fekvő sértett nadrágzsebét is leszakították, amiből egy kétezer forintot nem meghaladó értékű mobiltelefont vettek el és távoztak a helyszínről.
A bántalmazás miatt a sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.
További Belföld híreink
Az ügyészség minősített rablás bűntettével vádolja a csoport tagjait, akikkel szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Továbbra is vezet a Fidesz, a Tisza csak a kormánypártok hátát nézik
Az októbert is a Fidesz–KDNP nyerte meg.
Gyomorforgató, amit a hatéves lányával művelt a Fejér vármegyei édesapa, súlyosítanák a büntetését
Itt az indoklás.
Tiszás adatszivárgás: baloldali politikusok és újságírók is vannak a felhasználók között
A szélsőbaloldali Válasz Online-nak például több munkatársa és szerzője is Magyar Péter alkalmazásától várja a kormányváltást.
Feljelentik Dobrev Klárát + videó
A DK elnöke ismét alaptalanul vádaskodott.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Továbbra is vezet a Fidesz, a Tisza csak a kormánypártok hátát nézik
Az októbert is a Fidesz–KDNP nyerte meg.
Gyomorforgató, amit a hatéves lányával művelt a Fejér vármegyei édesapa, súlyosítanák a büntetését
Itt az indoklás.
Tiszás adatszivárgás: baloldali politikusok és újságírók is vannak a felhasználók között
A szélsőbaloldali Válasz Online-nak például több munkatársa és szerzője is Magyar Péter alkalmazásától várja a kormányváltást.
Feljelentik Dobrev Klárát + videó
A DK elnöke ismét alaptalanul vádaskodott.