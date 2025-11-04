miskolcihátitáskakéjnőpályaudvar

Feleséget keresett magának a kéjnők között a miskolci pályaudvaron, valószínűleg egy életre megbánta

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt két nő és két férfi ellen, akik – a vád szerint – kirabolták a házasság céljából prostituáltakkal ismerkedni akaró férfit.

2025. 11. 04.
Két nő – a vádlottak – a miskolci vasúti pályaudvar környékén lézengtek idén júniusban, ahová megérkezett a – sértett – férfi, hogy prostituáltakkal ismerkedjen, és közülük feleséget válasszon magának.

Beszélgetni kezdett tehát a kéjnőkkel, mire az egyik nő közölte vele, hogy elvállalná a feleségszerepet. A két nő aztán elkísérte a férfit egy elhagyatott házhoz, ahol folytatták a beszélgetést, azonban időközben megérkezett két férfi is, akik közül a házasságra hajlandó nő apja pénzt követelt a sértettől, és hogy ezt nyomatékosítsa, háromszor is tenyérrel arcon ütötte. 

A vádlottak elvették a sértett hátitáskáját, az övtáskjáát letépték, így a férfi elvesztette az egyensúlyát és a földre esett. Átnézték a táskák tartalmát és a földön fekvő sértett nadrágzsebét is leszakították, amiből egy kétezer forintot nem meghaladó értékű mobiltelefont vettek el és távoztak a helyszínről.

A bántalmazás miatt a sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

Az ügyészség minősített rablás bűntettével vádolja a csoport tagjait, akikkel szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

