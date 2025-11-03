Mindenszentek ünnepén torkollott tettlegességbe két család konfliktusa a kaposvári Keleti temetőben – adta hírül a rendőrségi portál.
Tömegverekedés volt a kaposvári temetőben mindenszentekkor + videó
A rendőrség nyomoz.
A rendőrök azonnal intézkedtek, a rendbontók ellen csoportos garázdaság miatt büntetőeljárás indult.
További Belföld híreink
A Sonline cikkében videót is talál az esetről.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Márki-Zay kampánya ugyanilyen volt, mint amit most Magyar Péterék csinálnak
A Fidesz frakcióvezetője szerint a tiszás próbálkozás bukásra van ítélve.
Kétszáz éves a Magyar Tudományos Akadémia, ünnepi programokkal készül az intézmény + videó
A tudós társaság a történelem viharai ellenére is szakadatlanul fejlődött.
Megjött a hidegfront, lecsapott a szélvihar
Erős széllökések támadnak az ország magasabban fekvő pontjain.
Orbán Viktor felháborodott: „Mit képzelnek ezek?”
Az ukránok dolgoznak – állapította meg a miniszterelnök a tiszás adatszivárgási botrányról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Márki-Zay kampánya ugyanilyen volt, mint amit most Magyar Péterék csinálnak
A Fidesz frakcióvezetője szerint a tiszás próbálkozás bukásra van ítélve.
Kétszáz éves a Magyar Tudományos Akadémia, ünnepi programokkal készül az intézmény + videó
A tudós társaság a történelem viharai ellenére is szakadatlanul fejlődött.
Megjött a hidegfront, lecsapott a szélvihar
Erős széllökések támadnak az ország magasabban fekvő pontjain.
Orbán Viktor felháborodott: „Mit képzelnek ezek?”
Az ukránok dolgoznak – állapította meg a miniszterelnök a tiszás adatszivárgási botrányról.