Elfogtak a rendőrök egy férfit, aki vezetői engedély nélkül, kábítószer hatása alatt menekült előlük – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hétfőn a police.hu oldalon.
A „behajtani tilos” is smafu volt a vasárnap esti budapesti ámokfutónak, súlyos balesetet okozott
Azt is tudni róla, hogy nagyon szerette az amfetamint.
A férfi vasárnap éjszaka nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem a közlekedési szabályokat semmibe véve, a többi közlekedőt veszélyeztetve elszáguldott. A rendőrök üldözőbe vették az autóst, ám a Róbert Károly körúton nekiütköztek egy járműnek, amely a külső sávban állt. A balesetben a civil jármű vezetője súlyos, a két rendőr könnyebb sérülést szenvedett. A baleset körülményeit a Fővárosi Nyomozó Ügyészség vizsgálja.
További Belföld híreink
Hozzátették, hogy az üldözött autós a helyszínről segítségnyújtás nélkül elmenekült, ám a Dabasi Rendőrkapitányság segítségével sikerült azonosítani, így a budapesti rendőrök még aznap elfogták.
A 22 éves férfiről kiderült, hogy jogosítványát már korábban bevonták, felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt áll, a kábítószer-gyorsteszt pedig amfetamin fogyasztását mutatta ki.
K. Richárdot a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályán súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását – olvasható a közleményben.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Két éjszakán át bolyongott az erdőben a mátraszőlősi nő, kórházban kezelik + fotók
Hihetetlen történet.
A Tisza Párt vezetői elszólták magukat a kétes tiszás mobilalkalmazásról
Több ezer ember adatai bánták a fejlesztést.
A nemzeti konzultáció arról szól, mennyi pénzük marad az embereknek és mennyibe kerül a rezsi
A Fidesz–KDNP-kormány elkötelezett amellett, hogy megtartsa az alacsony adókat és az adókedvezményeket.
Magyar Péter előremenekül az adatszivárgási botrány miatt
A Tisza Párt elnöke nem bírta a baloldali nyomást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Két éjszakán át bolyongott az erdőben a mátraszőlősi nő, kórházban kezelik + fotók
Hihetetlen történet.
A Tisza Párt vezetői elszólták magukat a kétes tiszás mobilalkalmazásról
Több ezer ember adatai bánták a fejlesztést.
A nemzeti konzultáció arról szól, mennyi pénzük marad az embereknek és mennyibe kerül a rezsi
A Fidesz–KDNP-kormány elkötelezett amellett, hogy megtartsa az alacsony adókat és az adókedvezményeket.
Magyar Péter előremenekül az adatszivárgási botrány miatt
A Tisza Párt elnöke nem bírta a baloldali nyomást.