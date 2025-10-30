Budapestszülőlányeltűnt

Hatvanból indult Budapestre a 14 éves lány, a szülei végül Bagon bukkantak rá, amikor éppen kizsákmányolták + fotó

Azonnal kórházba vitték.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 10. 30. 15:27
az ingatlan bejárata, ahol fogva tartották a lányt Forrás: Police
Budapestre indult a barátjához október 17-én, de nem érkezett meg egy 14 éves hatvani lány – adta hírül a rendőrségi portál. A barátja hívogatta ugyan, de nem érte el telefonon.

Fotó: Police

A gyermek eltűnését két nappal később jelentette be az édesapja a hatvani rendőrkapitányságon, aki addigra már megtudta, hogy a lánya Bagon tartózkodik, sőt a pontos címet is kiderítette. Feleségével és lánya barátjával ment Bagra, eközben szólt a rendőröknek.

A bagi házba bejutva lányát bódult állapotban találta, ezért azonnal kórházba vitte. A vizsgálatok alapján kiderült, hogy a gyerek kábítószert fogyasztott.

A lány később elmondta a rendőröknek, hogy valóban a fővárosba indult, de Hatvanban, a vasútállomáson találkozott egy ismerősével, akivel Bagra ment, mert a férfi azt ígérte neki, hogy ott tudnak „anyagot szerezni”.  Ez igaz is volt. A 27 éves Zs. László kristályt adott a lánynak, amitől olyan állapotba került, hogy a házban tartózkodó 44 éves B. Zoltán rávette arra, hogy kuncsaftonként húszezer forintért és egy adag kristályért létesítsen aktust, amibe a sértett belement. 

Két nap alatt az elsődleges adatok szerint 5-6 ilyen eset történt.

B. Zoltánt és Zs. Lászlót a Pest vármegyei nyomozók elfogták és őrizetbe vették. Előbbit emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, társát pedig kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A bíróság október 25-én elrendelte a letartóztatásukat.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
