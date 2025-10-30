Hatvanból indult Budapestre a 14 éves lány, a szülei végül Bagon bukkantak rá, amikor éppen kizsákmányolták + fotó

Budapestre indult a barátjához október 17-én, de nem érkezett meg egy 14 éves hatvani lány – adta hírül a rendőrségi portál. A barátja hívogatta ugyan, de nem érte el telefonon.
A gyermek eltűnését két nappal később jelentette be az édesapja a hatvani rendőrkapitányságon, aki addigra már megtudta, hogy a lánya Bagon tartózkodik, sőt a pontos címet is kiderítette. Feleségével és lánya barátjával ment Bagra, eközben szólt a rendőröknek.
A bagi házba bejutva lányát bódult állapotban találta, ezért azonnal kórházba vitte. A vizsgálatok alapján kiderült, hogy a gyerek kábítószert fogyasztott.
További Belföld híreink
A lány később elmondta a rendőröknek, hogy valóban a fővárosba indult, de Hatvanban, a vasútállomáson találkozott egy ismerősével, akivel Bagra ment, mert a férfi azt ígérte neki, hogy ott tudnak „anyagot szerezni”. Ez igaz is volt. A 27 éves Zs. László kristályt adott a lánynak, amitől olyan állapotba került, hogy a házban tartózkodó 44 éves B. Zoltán rávette arra, hogy kuncsaftonként húszezer forintért és egy adag kristályért létesítsen aktust, amibe a sértett belement.
Két nap alatt az elsődleges adatok szerint 5-6 ilyen eset történt.
További Belföld híreink
B. Zoltánt és Zs. Lászlót a Pest vármegyei nyomozók elfogták és őrizetbe vették. Előbbit emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, társát pedig kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A bíróság október 25-én elrendelte a letartóztatásukat.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Életveszélyes hanyagság a Városligeti Műjégpályán
A kormányhivatal lecsapott, mielőtt baj lett volna.
Közölték a meteorológusok, hogy kell-e esernyő meg széldzseki a hétvégi temetőlátogatásra
Ne a mai időjárás alapján hozzon döntést.
Orbán Viktor: Hamarosan jön a kampányüzemmód + videó
A Fidesz–KDNP folyamatosan áll át a kormányzati működésről a kampányműködésre.
Magyar Péterék hazugságokba menekültek az ukrán adatbotrány miatt
Az ügy miatt harmincezren törölték a Tisza Világ applikációt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Életveszélyes hanyagság a Városligeti Műjégpályán
A kormányhivatal lecsapott, mielőtt baj lett volna.
Közölték a meteorológusok, hogy kell-e esernyő meg széldzseki a hétvégi temetőlátogatásra
Ne a mai időjárás alapján hozzon döntést.
Orbán Viktor: Hamarosan jön a kampányüzemmód + videó
A Fidesz–KDNP folyamatosan áll át a kormányzati működésről a kampányműködésre.
Magyar Péterék hazugságokba menekültek az ukrán adatbotrány miatt
Az ügy miatt harmincezren törölték a Tisza Világ applikációt.