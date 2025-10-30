Hatvanból indult Budapestre a 14 éves lány, a szülei végül Bagon bukkantak rá, amikor éppen kizsákmányolták + fotó

A gyermek eltűnését két nappal később jelentette be az édesapja a hatvani rendőrkapitányságon, aki addigra már megtudta, hogy a lánya Bagon tartózkodik, sőt a pontos címet is kiderítette. Feleségével és lánya barátjával ment Bagra, eközben szólt a rendőröknek.

A bagi házba bejutva lányát bódult állapotban találta, ezért azonnal kórházba vitte. A vizsgálatok alapján kiderült, hogy a gyerek kábítószert fogyasztott.