Megszólalt Besenyei Péter műrepülő világbajnok a kenyai tragédia lehetséges okairól

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és annak férje is az áldozatok között van. Az ő gyerekeik azonban kihagyták a kenyai utat. A Magyar Ökölvívó-szakszövetség tiszteletbeli elnökének szavait ebben a cikkben olvashatja.