Egy ilyen baleset soha nem vezethető vissza egyetlen tényezőre – fogalmazott a BorsOnline-nak Besenyei Péter. A magyar műrepülő-bajnok és repülőoktató azt mondta, általában több kedvezőtlen körülmény – rossz időjárás, hibás döntés, esetleg műszaki meghibásodás – együttesen vezet katasztrófához.
Megszólalt Besenyei Péter műrepülő világbajnok a kenyai tragédia lehetséges okairól
Szerinte nem egyetlen ok húzódhat a Süllős család tragédiája mögött.
Beszélt arról is, hogy alapesetben nem indokolt a másodpilóta jelenléte az adott repülőgéptípuson, ugyanis vizuális repülésen a kisebb gép egyetlen pilótával is biztonságosan üzemeltethető. Kifejtette azt is, ha vizuális repülési terv alapján mentek, és rossz időjárási zónába kerültek, a helyes eljárás a visszafordulás vagy a vihar megkerülése lett volna.
További Külföld híreink
Leszögezte az is, hogy a Cessna Caravan típusú repülőgépek általában rendkívül megbízhatóak és biztonságosak, igaz, ez nagyban függ a karbantartástól is. Korábban a Bildnek egy amatőr pilóta nyilatkozott, aki repült is másfél éve a most lezuhant géppel, szerinte már akkor életveszélyes állapotban volt a repülő. Erről bővebben ebben a cikkben olvashat.
További Külföld híreink
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és annak férje is az áldozatok között van. Az ő gyerekeik azonban kihagyták a kenyai utat. A Magyar Ökölvívó-szakszövetség tiszteletbeli elnökének szavait ebben a cikkben olvashatja.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fiatal ukrán férfiak ezrei menekülnek Nyugatra
Nő a feszültség Németországban és Lengyelországban.
A béke nem mindenkinek érdeke: a fegyveripar soha nem látott profitot termel
A háborús gazdaság nyertesei között Lengyelország áll az élen, a legnagyobb vevő Ukrajna volt.
Kényszersorozás Ukrajnában – videón, ahogy a toborzók vernek egy férfit
Egyre több ember próbál elmenekülni az országból, hogy elkerülje a besorozást.
Készülőben a nukleáris apokalipszis
Háborús pszichózisban Európa: „Londonnak érdemes megfontolnia nukleáris elrettentő erejének megosztását Németországgal.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fiatal ukrán férfiak ezrei menekülnek Nyugatra
Nő a feszültség Németországban és Lengyelországban.
A béke nem mindenkinek érdeke: a fegyveripar soha nem látott profitot termel
A háborús gazdaság nyertesei között Lengyelország áll az élen, a legnagyobb vevő Ukrajna volt.
Kényszersorozás Ukrajnában – videón, ahogy a toborzók vernek egy férfit
Egyre több ember próbál elmenekülni az országból, hogy elkerülje a besorozást.
Készülőben a nukleáris apokalipszis
Háborús pszichózisban Európa: „Londonnak érdemes megfontolnia nukleáris elrettentő erejének megosztását Németországgal.”