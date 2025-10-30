Süllős GyulabalesetBesenyei Péterkenya

Megszólalt Besenyei Péter műrepülő világbajnok a kenyai tragédia lehetséges okairól

Szerinte nem egyetlen ok húzódhat a Süllős család tragédiája mögött.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 10. 30. 14:31
Besenyei Péter műrepülő világbajnok Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Egy ilyen baleset soha nem vezethető vissza egyetlen tényezőre – fogalmazott a BorsOnline-nak Besenyei Péter. A magyar műrepülő-bajnok és repülőoktató azt mondta, általában több kedvezőtlen körülmény – rossz időjárás, hibás döntés, esetleg műszaki meghibásodás – együttesen vezet katasztrófához.

Beszélt arról is, hogy alapesetben nem indokolt a másodpilóta jelenléte az adott repülőgéptípuson, ugyanis vizuális repülésen a kisebb gép egyetlen pilótával is biztonságosan üzemeltethető. Kifejtette azt is, ha vizuális repülési terv alapján mentek, és rossz időjárási zónába kerültek, a helyes eljárás a visszafordulás vagy a vihar megkerülése lett volna. 

Leszögezte az is, hogy a Cessna Caravan típusú repülőgépek általában rendkívül megbízhatóak és biztonságosak, igaz, ez nagyban függ a karbantartástól is. Korábban a Bildnek egy amatőr pilóta nyilatkozott, aki repült is másfél éve a most lezuhant géppel, szerinte már akkor életveszélyes állapotban volt a repülő. Erről bővebben ebben a cikkben olvashat. 

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és annak férje is az áldozatok között van. Az ő gyerekeik azonban kihagyták a kenyai utat. A Magyar Ökölvívó-szakszövetség tiszteletbeli elnökének szavait ebben a cikkben olvashatja. 

Szijjártó Péter újabb részleteket árult el a kenyai légi katasztrófa körülményeiről

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

