További tragikus részeletek szivárogtak ki Süllős Gyula és családja kenyai haláláról

A Magyar Nemzet beszámolt arról is, hogy kedden lezuhant egy kisrepülő Kenyában, a fedélzetén nyolc magyar és két német turistával. Felszállás után azonban nem sokkal később egy erdős területen lezuhantak, a balesetet senki sem élte túl. Szintén kedden derült ki, hogy az áldozatok között két kiskorú is van. Cikkében a portál felidézi a Vasas közleményét is.

Kedden érkezett a tragikus hír, hogy Süllős Gyula több családtagjával együtt egy balesetben életét vesztette.

Hozzá tették, a Süllős család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. A BorsOnline cikkében még több részletet olvashat a Süllős család tragédiájáról.