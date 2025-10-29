halálgyermekKenyábanbaleset

További tragikus részeletek szivárogtak ki Süllős Gyula és családja kenyai haláláról

Egy gyermeke sem maradt otthon.

Süllős Gyula több családtagjával, köztük két gyermekével együtt vesztette életét – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. 

A BorsOnline megtudta, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetőjének nem maradtak itthon gyermekei. Egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. A tragédiában a többi családtagjuk is meghalt, és úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és az ő férje is az áldozatok között van. Az ő gyerekeik azonban kihagyták a kenyai utat.

A Magyar Nemzet beszámolt arról is, hogy kedden lezuhant egy kisrepülő Kenyában, a fedélzetén nyolc magyar és két német turistával. Felszállás után azonban nem sokkal később egy erdős területen lezuhantak, a balesetet senki sem élte túl. Szintén kedden derült ki, hogy az áldozatok között két kiskorú is van. Cikkében a portál felidézi a Vasas közleményét is. 

Kedden érkezett a tragikus hír, hogy Süllős Gyula több családtagjával együtt egy balesetben életét vesztette.

Hozzá tették, a Süllős család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. A BorsOnline cikkében még több részletet olvashat a Süllős család tragédiájáról. 

 

 

