Acélbetétes bakanccsal rúgta, majd megerőszakolta a nevelt lányait a Fejér vármegyei férfi, íme az ítélet

A közlemény szerint a férfi a szülői felügyeletből eredő kötelezettségét súlyosan megszegte és a kiskorú sértettek pszichés és fizikai fejlődését veszélyeztette.

A bíróság a fegyházbüntetés kiszabása mellett a férfit tíz évre eltiltotta a közügyektől, továbbá végleges hatállyal minden olyan foglalkozástól, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba, továbbá kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet nem jogerős, miután a vádlott és védője fellebbezett.