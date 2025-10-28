Kiderült, ki az a magyar férfi, aki életét vesztette a hétvégén a Magas-Tátrában + fotó

Török Viktor pénteken a megáradt Kis-Tátrai-patakba esett, és elsodorta az erős áramlat. A holttestét csak másnap reggel találták meg a rendkívüli időjárási körülmények miatt.

A mentők gyalogosan kutatták át a megáradt patak medrét. A tűzoltóság a kereséshez egy keresődrónt és a Lengyel Tátrai Mentőszolgálat (TOPR) egyik mentőjét is bevetették egy mobiltelefon-keresővel.