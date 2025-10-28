„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy volt kollégánk, Török Viktor, az Online Igazgatóság egykori munkatársa, az m4sport korábbi főszerkesztője tragikus hirtelenséggel, 41 éves korában elhunyt” – adta hírül a portál. Az Origo információi szerint ő az a férfi, aki a hétvégén a Magas-Tátrában vesztette az életét. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.
Kiderült, ki az a magyar férfi, aki életét vesztette a hétvégén a Magas-Tátrában + fotó
Negyvenegy évesen érte a halál.
Török Viktor pénteken a megáradt Kis-Tátrai-patakba esett, és elsodorta az erős áramlat. A holttestét csak másnap reggel találták meg a rendkívüli időjárási körülmények miatt.
A mentők gyalogosan kutatták át a megáradt patak medrét. A tűzoltóság a kereséshez egy keresődrónt és a Lengyel Tátrai Mentőszolgálat (TOPR) egyik mentőjét is bevetették egy mobiltelefon-keresővel.
Viktor 2021-től az m4sport.hu szerkesztőségének meghatározó tagja volt – írják. Előbb szerkesztőként, majd multimédiás vezetőként, később főszerkesztőként dolgozott ott, egészen 2024-ig.
Szakmai tudására, elhivatottságára és emberi kvalitásaira mindig hálával és tisztelettel emlékezünk. Kollégái szerettek vele együtt dolgozni, hiánya mélyen érint mindannyiunkat
– írják a nekrológban.
