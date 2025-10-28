Magas-Tátrábanmeghaltkollégamunkatárs

Kiderült, ki az a magyar férfi, aki életét vesztette a hétvégén a Magas-Tátrában + fotó

Negyvenegy évesen érte a halál.

Magyar Nemzet
Forrás: M4sport, Origo2025. 10. 28. 16:43
illusztráció Forrás: Pexels
„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy volt kollégánk, Török Viktor, az Online Igazgatóság egykori munkatársa, az m4sport korábbi főszerkesztője tragikus hirtelenséggel, 41 éves korában elhunyt” – adta hírül a portál. Az Origo információi szerint ő az a férfi, aki a hétvégén a Magas-Tátrában vesztette az életét. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt

Török Viktor pénteken a megáradt Kis-Tátrai-patakba esett, és elsodorta az erős áramlat. A holttestét csak másnap reggel találták meg a rendkívüli időjárási körülmények miatt. 

A mentők gyalogosan kutatták át a megáradt patak medrét. A tűzoltóság a kereséshez egy keresődrónt és a Lengyel Tátrai Mentőszolgálat (TOPR) egyik mentőjét is bevetették egy mobiltelefon-keresővel.

Viktor 2021-től az m4sport.hu szerkesztőségének meghatározó tagja volt – írják. Előbb szerkesztőként, majd multimédiás vezetőként, később főszerkesztőként dolgozott ott, egészen 2024-ig. 

Szakmai tudására, elhivatottságára és emberi kvalitásaira mindig hálával és tisztelettel emlékezünk. Kollégái szerettek vele együtt dolgozni, hiánya mélyen érint mindannyiunkat

– írják a nekrológban. 
 

Török Viktor M4 Sport
Fotó: m4sport.hu

 

Fontos híreink

