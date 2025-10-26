Rendkívüli

Ékszerrablás a Louvre-ban: két embert őrizetbe vettek

Magyar turista vesztette életét a Magas-Tátrában

A férfi egy esőzés után megduzzadt patakon próbált átgázolni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 9:28
A mentőcsapat későn érkezett (Forrás: Szlovák Hegyimentők – https://hzs.sk)
Egy 41 éves magyar turista vesztette életét a Magas-Tátrában, amikor pénteken a megáradt Kis-Tátrai-patakba esett, és elsodorta az erős áramlat. Holttestét csak másnap reggel találták meg a Teraz portál beszámolója szerint.

A megáradt patak okozta a tragédiát. Forrás:Hzs.sk

A segélykérés pénteken reggel érkezett a szlovák Hegyimentő Szolgálat (HZS) segélyhívó központjához a 112-es segélyhívó vonalon. A magyar turista megpróbált átgázolni a heves esőzések után megáradt Kis-Tátrai-patakon, miközben a Veľký Hangról ereszkedett le. 

Miközben a férfi egy, a turistaösvényen kívüli kritikus pontot próbált megkerülni, megcsúszott, és a patakba esett. Az erős áramlat elsodorta, és ezt követően eltűnt a víz alatt. A HZS Magas-Tátra Regionális Központjának mentői azonnal szárazföldön siettek a segítségére

– közölték a szlovák hegyimentők. 

A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt lehetetlen volt légi úton segítséget küldeni, ezért a mentők gyalogosan kutatták át a megáradt patak medrét. A tűzoltóság közlése szerint a kereséshez egy keresődrónt és a Lengyel Tátrai Mentőszolgálat (TOPR) egyik mentőjét is bevetették egy mobiltelefon-keresővel, mivel a szerencsétlenül járt férfi telefonja továbbra is aktív volt. 

„Sajnos a mentők késő estig nem találták meg a férfit, és a mentőakciót félbeszakították. A magyar turista keresése másnap kora reggeli óráktól folytatódott” – jelentette a tűzoltóság. A kereséshez csatlakoztak a HZS kutyavezetői kutyákkal és egy lengyel mentő is.

A holttestet végül a reggeli órákban találták meg szemtanúk segítségével és a vízszint csökkenésének köszönhetően.

 

Borítókép: A mentőcsapat későn érkezett (Forrás: Szlovák Hegyimentők)

 

