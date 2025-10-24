Robert Ficoorosz vagyonBrüsszelUkrajnaEurópai Tanács

Fico óvatosságra inti Brüsszelt

– Bármilyen döntés szülessen is, szeretném teljesen világossá tenni Szlovákiában, hogy az általam vezetett kormány soha, hangsúlyozom, soha nem ír alá semmilyen hitelgaranciát Ukrajna katonai kiadásaira, és nem is adunk rá egyetlen centet sem a költségvetésünkből, fogalmazott a közösségi oldalán a szlovák kormányfő. A legközelebbi európai tanácsi ülésen, decemberben – amikor az ezzel kapcsolatos döntésnek meg kell születnie – szembesülünk majd a valósággal, ami egy fiaskó is lehet – szögezte le Robert Fico.

Munkatársunktól
Forrás: MTI, X2025. 10. 24. 14:36
Robert Ficó, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke az Európai Unió csúcstalálkozóján. Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fico közlése szerint sikerült elérnie az Európai Tanács egynapos brüsszeli csúcsértekezletén, hogy az unióban befagyasztott orosz vagyon elkobzásának lehetősége ne kerüljön a záródokumentumba, ehelyett Ukrajna finanszírozásának egyéb lehetőségeit fontolják meg. 

Robert Fico szlovák miniszterelnök (középen) Rossen Jeliazkov bolgár miniszterelnök (balra) és Kristen Michal észt miniszterelnök (jobbra) mellett az Európai Tanács október 23-i ülésén Brüsszelben
Robert Fico szlovák miniszterelnök (középen) Rossen Jeliazkov bolgár miniszterelnök (balra) és Kristen Michal észt miniszterelnök (jobbra) mellett az Európai Tanács október 23-i ülésén Brüsszelben. Fotó: AFP

Robert Fico erről a közösségi médiában egy videóbejegyzésében beszélt.

– Bármilyen döntés szülessen is, szeretném teljesen világossá tenni Szlovákiában, hogy az általam vezetett kormány soha, hangsúlyozom, soha nem ír alá semmilyen hitelgaranciát Ukrajna katonai kiadásaira, és nem is adunk rá egyetlen centet sem a költségvetésünkből

 – mondta Fico. Hozzátette: Szlovákia kész segíteni Ukrajnának, de csak humanitárius segítségről lehet szó.

A szlovák miniszterelnök kijelentette: 

hibának tartja, hogy az ötlet, miszerint az Európában befagyasztott orosz vagyont Ukrajna finanszírozására használnák fel, egyáltalán nyilvánosságra került, ráadásul még azelőtt, hogy az Európai Bizottság megfontolta volna az ötletből fakadó kockázatokat, és levonta volna a következtetéseit.

– A legközelebbi európai tanácsi ülésen, decemberben – amikor az ezzel kapcsolatos döntésnek meg kell születnie – szembesülünk majd a valósággal, ami egy fiaskó is lehet – szögezte le. Hozzátette: az uniónak ilyen ötletek helyett egy realisztikus béketervre és annak megvalósítására kellene összpontosítania.

 

Borítókép: Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke az Európai Unió csúcstalálkozóján (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.