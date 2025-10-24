Fico óvatosságra inti Brüsszelt

Fico közlése szerint sikerült elérnie az Európai Tanács egynapos brüsszeli csúcsértekezletén, hogy az unióban befagyasztott orosz vagyon elkobzásának lehetősége ne kerüljön a záródokumentumba, ehelyett Ukrajna finanszírozásának egyéb lehetőségeit fontolják meg.

Robert Fico szlovák miniszterelnök (középen) Rossen Jeliazkov bolgár miniszterelnök (balra) és Kristen Michal észt miniszterelnök (jobbra) mellett az Európai Tanács október 23-i ülésén Brüsszelben. Fotó: AFP

Robert Fico erről a közösségi médiában egy videóbejegyzésében beszélt.

I AM MORE AND MORE CONVINCED THAT BY CONSTANTLY DISCUSSING UKRAINE, WE IN THE EU ARE COVERING UP OUR INABILITY TO DEAL WITH OUR MOST FUNDAMENTAL CHALLENGES AND PROBLEMS.



As part of the preparations for the European Council (EC), I had a long phone call with the President of the… pic.twitter.com/vZKdVhuqlU — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) October 15, 2025

– Bármilyen döntés szülessen is, szeretném teljesen világossá tenni Szlovákiában, hogy az általam vezetett kormány soha, hangsúlyozom, soha nem ír alá semmilyen hitelgaranciát Ukrajna katonai kiadásaira, és nem is adunk rá egyetlen centet sem a költségvetésünkből

– mondta Fico. Hozzátette: Szlovákia kész segíteni Ukrajnának, de csak humanitárius segítségről lehet szó.

A szlovák miniszterelnök kijelentette:

hibának tartja, hogy az ötlet, miszerint az Európában befagyasztott orosz vagyont Ukrajna finanszírozására használnák fel, egyáltalán nyilvánosságra került, ráadásul még azelőtt, hogy az Európai Bizottság megfontolta volna az ötletből fakadó kockázatokat, és levonta volna a következtetéseit.

– A legközelebbi európai tanácsi ülésen, decemberben – amikor az ezzel kapcsolatos döntésnek meg kell születnie – szembesülünk majd a valósággal, ami egy fiaskó is lehet – szögezte le. Hozzátette: az uniónak ilyen ötletek helyett egy realisztikus béketervre és annak megvalósítására kellene összpontosítania.

Borítókép: Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke az Európai Unió csúcstalálkozóján (Fotó: AFP)