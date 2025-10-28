„Katasztrofális helyzetre számítunk” – óránként 300 kilométeres széllökésekkel érkezik az évszázad vihara

A Nemzetközi Vöröskereszt figyelmeztetése szerint a hurrikán akár 1,5 millió embert érinthet közvetlenül, a kitelepített emberek számára több mint 800 menedékhelyet nyitottak meg a veszélyeztetett térségekben.

A jamaicai hatóságok szerint a 174 éve vezetett meteorológiai feljegyzések óta nem sújtotta ilyen erejű vihar a szigetet. A Melissa kedden hajnalban ért partot a déli Saint Elizabeth térségben, majd észak felé haladva várhatóan Saint Ann közelében hagyja el a szigetet. Andrew Holness jamaicai miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány mindent megtett a felkészülés érdekében, de arra is emlékeztetett, hogy Jamaicán nincs olyan infrastruktúra, amely kibírna egy ötös kategóriájú hurrikánt.

A kérdés már nem az, hogyan védekezünk, hanem az, milyen gyorsan tudunk talpra állni

– mondta néhány órával a vihar érkezése előtt.