Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében – számolt be korábban a tragédiáról a Magyar Nemzet.
Drámai videó került elő a kenyai repülőgép-katasztrófáról
Halál, füst, és roncsok.
A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodó tizenegy ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A fedélzeten nyolc magyar, két német, és egy kenyai volt. Eddig úgy tudni, a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.
Orbán Viktor miniszterelnök azt közölte, a magyar kormány minden lehetséges diplomáciai és konzuli eszközzel támogatja a gyászoló hozzátartozókat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról tájékoztatott, két kiskorú is van az áldozatok között, a maradványok azonosítása még tart. Az NTV Kenya videót is közzétett a tragédia helyszínéről.
