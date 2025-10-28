Drámai videó került elő a kenyai repülőgép-katasztrófáról

A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodó tizenegy ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A fedélzeten nyolc magyar, két német, és egy kenyai volt. Eddig úgy tudni, a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.