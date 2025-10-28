Rendkívüli

Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után

tragédiakülügyminiszterturista

Drámai videó került elő a kenyai repülőgép-katasztrófáról

Halál, füst, és roncsok.

Magyar Nemzet
Forrás: NTV Kenya2025. 10. 28. 15:12
Katonák és mentősök a helyszínen, ahol lezuhant egy turistákat szállító kisrepülőgép a kenyai Diani közelében 2025. október 28-án. A balesetben legkevesebb 11 ember életét vesztette. Fotó: - Forrás: MTI/AP
Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében – számolt be korábban a tragédiáról a Magyar Nemzet.

A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodó tizenegy ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A fedélzeten nyolc magyar, két német, és egy kenyai volt. Eddig úgy tudni, a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak. 

Orbán Viktor miniszterelnök azt közölte, a magyar kormány minden lehetséges diplomáciai és konzuli eszközzel támogatja a gyászoló hozzátartozókat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról tájékoztatott, két kiskorú is van az áldozatok között, a maradványok azonosítása még tart. Az NTV Kenya videót is közzétett a tragédia helyszínéről. 

 

