Kialudt tűz nyomait és egy holttestet találtak egy szalatnaki parasztházban, a Béke utcában, Baranya vármegyében – közölte a Magyar Nemzettel a katasztrófavédelem.
Holttestre bukkantak Baranyában, egy parasztházban
A katasztrófavédelem eljárást indít.
A százötven négyzetméteres, egyszintes épület konyhájában csaptak fel a lángok korábban, kis területen a bejárati ajtó, szék és lomok égtek. A tüzet az ott lakó idős férfi eloltotta, azonban életét vesztette. A tűz keletkezési körülményeinek tisztázása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.
Arra kérnek továbbá, hogy tüzet csak akkor próbáljunk meg oltani, ha azt a saját testi épségünk kockáztatása nélkül meg tudjuk tenni. Érdemes otthon tűzoltó készüléket készenlétben tartani. Egy ABC porral oltó tűzoltó készülékkel a házban időben észlelt kisebb tüzek biztonsággal elolthatók.
