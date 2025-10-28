Rendkívüli

Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után

Holttestre bukkantak Baranyában, egy parasztházban

A katasztrófavédelem eljárást indít.

Magyar Nemzet
Forrás: BM OKF2025. 10. 28. 14:53
illusztráció Forrás: Pexels
Kialudt tűz nyomait és egy holttestet találtak egy szalatnaki parasztházban, a Béke utcában, Baranya vármegyében – közölte a Magyar Nemzettel a katasztrófavédelem. 

A százötven négyzetméteres, egyszintes épület konyhájában csaptak fel a lángok korábban, kis területen a bejárati ajtó, szék és lomok égtek. A tüzet az ott lakó idős férfi eloltotta, azonban életét vesztette. A tűz keletkezési körülményeinek tisztázása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Arra kérnek továbbá, hogy tüzet csak akkor próbáljunk meg oltani, ha azt a saját testi épségünk kockáztatása nélkül meg tudjuk tenni. Érdemes otthon tűzoltó készüléket készenlétben tartani. Egy ABC porral oltó tűzoltó készülékkel a házban időben észlelt kisebb tüzek biztonsággal elolthatók.


