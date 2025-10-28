Rendkívüli

Mérget kevert a férfi, hogy a nagynénje meg ne tudja, mit művelt a vagyonával

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetése súlyosítását indítványozta annak a férfinak, aki azért akarta megölni a nagynénjét, ne derüljön ki, hogy meglopta.

A vádlott és a felesége öt kiskorú gyermeket neveltek. A vádlott rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, ezért elhatározta, hogy nagynénjétől és férjétől szerez pénzt. Azért, hogy a bizalmukba férkőzzön, segített a bevásárlásban, rendszeresen látogatta őket a dunaújvárosi lakásukban. 

Ezt kihasználva, a ruhásszekrényben elrejtett pénzükből hatmillió forintot lopott el. A vádlott megszerezte a nagynéni bankkártyáját és annak PIN-kódját, majd a számlájukról 8,2 millió forintot felvett, amit a családtagjaival elköltött.

Amikor az idős asszony nem tudott pénzt felvenni, panaszt tett a pénzintézetnél, ami vizsgálatot indított. Ekkor a vádlott elhatározta, hogy megöli a házaspárt azért, hogy elkerülje a felelősségre vonást. A férfi alkoholba nagyobb mennyiségű gyógyszert kevert, amit a gyanútlan sértetteknek átadott, akik megitták. Őket néhány nap múlva megtalálták és kórházba szállították, ahol az idős férfi meghalt.

A vádlott 2020 októberében rossz anyagi helyzetükre hivatkozva erőszakkal arra bírta rá a közös gyermekükkel várandós feleségét, hogy Svájcban prostituáltként dolgozzon. A nő 2021 márciusáig, majd augusztusban végezte ezt a tevékenységet, a 20 millió forintos keresetét a vádlottnak kellett átadnia.

A vádlott 2022 szeptemberében féltékenységből a feleségét megverte, lemeztelenítette, végtagjait összekötözte, telefonját, iratait elvette. A nő hosszas könyörgésére, miután megígérte, hogy senkinek nem mondja el a történteket, a vádlott másnap elengedte őt.

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat többszörösen minősülő emberölés bűntettének kísérlete és további bűncselekmények miatt 22 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott védője felmentésért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlottat életfogytig tartó szabadságvesztésre kell ítélni, vele szemben 20 millió forintra vagyonelkobzást kell elrendelni. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.

 

