A vádlott és a felesége öt kiskorú gyermeket neveltek. A vádlott rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, ezért elhatározta, hogy nagynénjétől és férjétől szerez pénzt. Azért, hogy a bizalmukba férkőzzön, segített a bevásárlásban, rendszeresen látogatta őket a dunaújvárosi lakásukban.
Mérget kevert a férfi, hogy a nagynénje meg ne tudja, mit művelt a vagyonával
A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetése súlyosítását indítványozta annak a férfinak, aki azért akarta megölni a nagynénjét, ne derüljön ki, hogy meglopta.
Ezt kihasználva, a ruhásszekrényben elrejtett pénzükből hatmillió forintot lopott el. A vádlott megszerezte a nagynéni bankkártyáját és annak PIN-kódját, majd a számlájukról 8,2 millió forintot felvett, amit a családtagjaival elköltött.
Amikor az idős asszony nem tudott pénzt felvenni, panaszt tett a pénzintézetnél, ami vizsgálatot indított. Ekkor a vádlott elhatározta, hogy megöli a házaspárt azért, hogy elkerülje a felelősségre vonást. A férfi alkoholba nagyobb mennyiségű gyógyszert kevert, amit a gyanútlan sértetteknek átadott, akik megitták. Őket néhány nap múlva megtalálták és kórházba szállították, ahol az idős férfi meghalt.
További Belföld híreink
A vádlott 2020 októberében rossz anyagi helyzetükre hivatkozva erőszakkal arra bírta rá a közös gyermekükkel várandós feleségét, hogy Svájcban prostituáltként dolgozzon. A nő 2021 márciusáig, majd augusztusban végezte ezt a tevékenységet, a 20 millió forintos keresetét a vádlottnak kellett átadnia.
A vádlott 2022 szeptemberében féltékenységből a feleségét megverte, lemeztelenítette, végtagjait összekötözte, telefonját, iratait elvette. A nő hosszas könyörgésére, miután megígérte, hogy senkinek nem mondja el a történteket, a vádlott másnap elengedte őt.
További Belföld híreink
A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat többszörösen minősülő emberölés bűntettének kísérlete és további bűncselekmények miatt 22 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott védője felmentésért fellebbezett.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlottat életfogytig tartó szabadságvesztésre kell ítélni, vele szemben 20 millió forintra vagyonelkobzást kell elrendelni. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kocsis Máté: Magyar Péter a kétszínűség prototípusa + videó
A Tisza-vezérnek nem az ország fontos, hanem a saját gyarapodása – hívta fel a figyelmet a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Kínosan hallgatnak Pintér Béláék botrányos előadásukról
Pintér Béla rendező a Kabuki című előadásával egy olyan darabot vitt színpadra, amelyben Schmidt Máriát egy ládába zárják és bottal agyonverik.
Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után
Az tántoríthatta el a tiszásokat, hogy Ukrajnába kerülhettek az adataik.
Kenyai repülőgép-katasztrófa: Sulyok Tamás részvétet nyilvánított
Nyolc magyar is életét vesztette a tragédiában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kocsis Máté: Magyar Péter a kétszínűség prototípusa + videó
A Tisza-vezérnek nem az ország fontos, hanem a saját gyarapodása – hívta fel a figyelmet a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Kínosan hallgatnak Pintér Béláék botrányos előadásukról
Pintér Béla rendező a Kabuki című előadásával egy olyan darabot vitt színpadra, amelyben Schmidt Máriát egy ládába zárják és bottal agyonverik.
Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után
Az tántoríthatta el a tiszásokat, hogy Ukrajnába kerülhettek az adataik.
Kenyai repülőgép-katasztrófa: Sulyok Tamás részvétet nyilvánított
Nyolc magyar is életét vesztette a tragédiában.