Mérget kevert a férfi, hogy a nagynénje meg ne tudja, mit művelt a vagyonával

Ezt kihasználva, a ruhásszekrényben elrejtett pénzükből hatmillió forintot lopott el. A vádlott megszerezte a nagynéni bankkártyáját és annak PIN-kódját, majd a számlájukról 8,2 millió forintot felvett, amit a családtagjaival elköltött.

Amikor az idős asszony nem tudott pénzt felvenni, panaszt tett a pénzintézetnél, ami vizsgálatot indított. Ekkor a vádlott elhatározta, hogy megöli a házaspárt azért, hogy elkerülje a felelősségre vonást. A férfi alkoholba nagyobb mennyiségű gyógyszert kevert, amit a gyanútlan sértetteknek átadott, akik megitták. Őket néhány nap múlva megtalálták és kórházba szállították, ahol az idős férfi meghalt.