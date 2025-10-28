Tizenöt éves lány esett egy két és fél méter mély vízaknába Zircen

A lánynak mellmagasságig ért a víz, és nagyon fázott – fűzték hozzá.

Pecséri István r. törzszászlós a gödör széléről lenyúlva elérte a lány egyik kezét, majd a csuklójánál fogva sikerült kihúzni. A bajba jutott kamasz nem sérült meg, de megfigyelésre a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.