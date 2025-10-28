Rendkívüli

Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után

vízgödörZircenrendőrségi

Tizenöt éves lány esett egy két és fél méter mély vízaknába Zircen

A kutyáját próbálta menteni.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 10. 28. 13:58
a vízakna Forrás: Police
Építkezési területre riasztották a Zirci Rendőrőrs munkatársait október 27-én este, miután egy nő bejelentést tett arról, hogy a 15 éves unokája beleesett egy 2,5 méter mélységű, félig vízzel telt aknába, és önerőből nem tud kimászni, mivel az akna oldala sáros és csúszós – írja a rendőrségi portál. 

A lánynak mellmagasságig ért a víz, és nagyon fázott – fűzték hozzá. 

Pecséri István r. törzszászlós a gödör széléről lenyúlva elérte a lány egyik kezét, majd a csuklójánál fogva sikerült kihúzni. A bajba jutott kamasz nem sérült meg, de megfigyelésre a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

Utóbb kiderült, hogy a fiatal a kutyáit sétáltatta, amikor az egyik befutott az építési területre, és belecsúszott a gödörbe. A kutyát sikerült kimentenie, viszont ekkor ő esett bele az aknába.


