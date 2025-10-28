Építkezési területre riasztották a Zirci Rendőrőrs munkatársait október 27-én este, miután egy nő bejelentést tett arról, hogy a 15 éves unokája beleesett egy 2,5 méter mélységű, félig vízzel telt aknába, és önerőből nem tud kimászni, mivel az akna oldala sáros és csúszós – írja a rendőrségi portál.
Tizenöt éves lány esett egy két és fél méter mély vízaknába Zircen
A kutyáját próbálta menteni.
A lánynak mellmagasságig ért a víz, és nagyon fázott – fűzték hozzá.
Pecséri István r. törzszászlós a gödör széléről lenyúlva elérte a lány egyik kezét, majd a csuklójánál fogva sikerült kihúzni. A bajba jutott kamasz nem sérült meg, de megfigyelésre a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.
Utóbb kiderült, hogy a fiatal a kutyáit sétáltatta, amikor az egyik befutott az építési területre, és belecsúszott a gödörbe. A kutyát sikerült kimentenie, viszont ekkor ő esett bele az aknába.
