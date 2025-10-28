Megrázó fotókon mutatjuk a kenyai tragédia helyszínét, ahol nyolc magyar vesztette életét

Valószínűleg senki nem élte túl a kenyai tragédiát a hatóságok közlése szerint. Korábban a Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy külföldi turistákat szállító kis repülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. Az ügyről egyelőre annyit lehet tudni, hogy a Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy negyven kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.