Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

rendőrségügyeleti szobasebészhalálesetkórház

Holtan találták az orvosigazgatót az ügyeleti szobában, nyomozás indult az ügyben

A kórház igazgatója szerint a nő nem lehetett öngyilkos.

Magyar Nemzet
Forrás: Maszol2025. 10. 28. 12:10
illusztráció Forrás: Pexels
Holtan találták a kórház ügyeleti szobájában a Bodza – Buzău – megyei sürgősségi kórház orvosigazgatóját, Stefania Szabo sebészt kedd reggel Romániában – adta hírül a Maszol

A portál információi szerint az ügyben a rendőrség és a munkaügyi felügyelőség is (ITM) vizsgálatot indított. A kórház igazgatója, Sorin Pătrașcu azt közölte, értetlenül állnak az eset előtt.

Az ügyről egyelőre annyit lehet tudni, hogy Stefania Szabo hétfő reggel kezdte meg az ügyeletet, és részt vett a pulmonológiai osztály bővítésének átadásán is. Később azonban már nem vette fel a telefonját, ezért a kollégái kedden reggel hat órakor bementek az ügyeleti szobába. Ekkor találták meg a holttestét. 

Hogy pontosan mi okozhatta a nő halálát, egyelőre nem lehet tudni, a kórház igazgatója szerint Stefania nem lehetett öngyilkos. 

Az ügyben büntetőeljárás indult, a rendőrség a főügyészség irányítása alatt folytatja a nyomozást, a haláleset körülményeinek tisztázása érdekében orvosszakértői vizsgálatokat is elvégeznek

 – közölte a Buzău megyei rendőrség. Ștefania Szabo 2020. július 1-je óta dolgozott a megyei kórházban, először általános sebész szakorvosként a sebészeti osztályon, 2021 decembere óta az intézmény orvosigazgatója volt.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

