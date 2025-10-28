Holtan találták a kórház ügyeleti szobájában a Bodza – Buzău – megyei sürgősségi kórház orvosigazgatóját, Stefania Szabo sebészt kedd reggel Romániában – adta hírül a Maszol.
Holtan találták az orvosigazgatót az ügyeleti szobában, nyomozás indult az ügyben
A kórház igazgatója szerint a nő nem lehetett öngyilkos.
A portál információi szerint az ügyben a rendőrség és a munkaügyi felügyelőség is (ITM) vizsgálatot indított. A kórház igazgatója, Sorin Pătrașcu azt közölte, értetlenül állnak az eset előtt.
Az ügyről egyelőre annyit lehet tudni, hogy Stefania Szabo hétfő reggel kezdte meg az ügyeletet, és részt vett a pulmonológiai osztály bővítésének átadásán is. Később azonban már nem vette fel a telefonját, ezért a kollégái kedden reggel hat órakor bementek az ügyeleti szobába. Ekkor találták meg a holttestét.
Hogy pontosan mi okozhatta a nő halálát, egyelőre nem lehet tudni, a kórház igazgatója szerint Stefania nem lehetett öngyilkos.
Az ügyben büntetőeljárás indult, a rendőrség a főügyészség irányítása alatt folytatja a nyomozást, a haláleset körülményeinek tisztázása érdekében orvosszakértői vizsgálatokat is elvégeznek
– közölte a Buzău megyei rendőrség. Ștefania Szabo 2020. július 1-je óta dolgozott a megyei kórházban, először általános sebész szakorvosként a sebészeti osztályon, 2021 decembere óta az intézmény orvosigazgatója volt.
