Holtan találták az orvosigazgatót az ügyeleti szobában, nyomozás indult az ügyben

A portál információi szerint az ügyben a rendőrség és a munkaügyi felügyelőség is (ITM) vizsgálatot indított. A kórház igazgatója, Sorin Pătrașcu azt közölte, értetlenül állnak az eset előtt.

Az ügyről egyelőre annyit lehet tudni, hogy Stefania Szabo hétfő reggel kezdte meg az ügyeletet, és részt vett a pulmonológiai osztály bővítésének átadásán is. Később azonban már nem vette fel a telefonját, ezért a kollégái kedden reggel hat órakor bementek az ügyeleti szobába. Ekkor találták meg a holttestét.