Ezúttal nem akárkit kellett kihúzni a Dunából Budapesten + videó

Mentőt is hívtak hozzá.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 10. 26. 12:49
Illusztráció Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
Egy betörőpáros október 21-én este hat óra körül befeszítette egy V. kerületi villaépület ajtaját, és az ingatlanból pénzt, ékszereket, valamint okmányokat loptak el – írja a Police.hu.

A fővárosi rendőrök egyiküket, a 37 éves B. Arnoldot a helyszínen azonnal elfogták, a másik férfi viszont elmenekült a rakpart irányába, ahol átugorva a korlátot és a támfalat, a Dunába futott, majd a part mentén úszni kezdett. A rendőrök a víz mellett végig követték, és amikor a férfi kezdett kifáradni, kihúzták a vízből, majd megbilincselték. A 36 éves V. Márkot szintén előállították, és hozzá mentőt hívtak.

A BRFK munkatársai mindkét férfit lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd B. Arnoldot őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, míg V. Márkot büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, mivel a bíróság szintén lopás bűntett miatt szabadságvesztésre ítélte.

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
