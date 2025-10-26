Ezúttal nem akárkit kellett kihúzni a Dunából Budapesten + videó

Egy betörőpáros október 21-én este hat óra körül befeszítette egy V. kerületi villaépület ajtaját, és az ingatlanból pénzt, ékszereket, valamint okmányokat loptak el – írja a Police.hu.
A fővárosi rendőrök egyiküket, a 37 éves B. Arnoldot a helyszínen azonnal elfogták, a másik férfi viszont elmenekült a rakpart irányába, ahol átugorva a korlátot és a támfalat, a Dunába futott, majd a part mentén úszni kezdett. A rendőrök a víz mellett végig követték, és amikor a férfi kezdett kifáradni, kihúzták a vízből, majd megbilincselték. A 36 éves V. Márkot szintén előállították, és hozzá mentőt hívtak.
További Belföld híreink
A BRFK munkatársai mindkét férfit lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd B. Arnoldot őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, míg V. Márkot büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, mivel a bíróság szintén lopás bűntett miatt szabadságvesztésre ítélte.
