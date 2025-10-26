Ezúttal nem akárkit kellett kihúzni a Dunából Budapesten + videó

A fővárosi rendőrök egyiküket, a 37 éves B. Arnoldot a helyszínen azonnal elfogták, a másik férfi viszont elmenekült a rakpart irányába, ahol átugorva a korlátot és a támfalat, a Dunába futott, majd a part mentén úszni kezdett. A rendőrök a víz mellett végig követték, és amikor a férfi kezdett kifáradni, kihúzták a vízből, majd megbilincselték. A 36 éves V. Márkot szintén előállították, és hozzá mentőt hívtak.