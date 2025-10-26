Éjjel két órakor eddig tisztázatlan körülmények között Mátészalka állomásról egy műszaki hiba miatt szombaton leállított Bz motorkocsi elindult, három váltót megrongálva kigurult az állomásról, és mintegy négy kilométer megtétele után Nyírcsaholy közelében megállt – írja a Mávinform.
Elszabadult egy vonat az éj leple alatt Mátészalkán
Műszaki hibára gyanakszanak.
Hozzáfűzik, baleset, személyi sérülés nem történt, Mátészalka állomáson a váltókezelő az érkező motorkocsit észlelve a sorompókat előtte időben lezárta. A helyszíni vizsgálat befejezéséig nem volt vonatközlekedés Mátészalka és Tiborszállás között. Nem sokkal fél nyolc előtt azonban bejelentették, már menetrendszerűen közlekednek a vonatok a környéken.
