Elszabadult egy vonat az éj leple alatt Mátészalkán

Hozzáfűzik, baleset, személyi sérülés nem történt, Mátészalka állomáson a váltókezelő az érkező motorkocsit észlelve a sorompókat előtte időben lezárta. A helyszíni vizsgálat befejezéséig nem volt vonatközlekedés Mátészalka és Tiborszállás között. Nem sokkal fél nyolc előtt azonban bejelentették, már menetrendszerűen közlekednek a vonatok a környéken.