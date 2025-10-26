Fényes nappal lopta ki az ékszereket az üzletekből a román házaspár Budapesten, Pápán és Keszthelyen

Bejelentés érkezett a rendőrségre augusztus 16-án, hogy az egyik balatonfüredi ékszerüzletből ismeretlen tettesek az eladók figyelmének elterelésével közel 11 millió forint értékben aranyékszereket loptak – adta hírül a rendőrségi portál. A balatonfüredi nyomozók azonosították az elkövetőket, és elfogatóparancsot bocsátottak ki az 52 éves román állampolgárságú férfival és 46 éves feleségével szemben. Közben kikerült, hogy Keszthelyen, Pápán és Budapesten is követtek el hasonló bűncselekményeket.

A budapesti rendőrök október 23-án a fővárosban igazoltatták a párt, majd előállították, őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták őket. A nyomozók kezdeményezték mindkét személy letartóztatását.