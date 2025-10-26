rendőrségaranyékszerékszerüzletházaspár

Fényes nappal lopta ki az ékszereket az üzletekből a román házaspár Budapesten, Pápán és Keszthelyen

A nemzeti ünnepen kapták el őket.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 10. 26. 11:54
Forrás: AFP or licensors/(FILES) Russian Alexander Vinnik (C) is escorted by police officers as he arrives at a courthouse in Thessaloniki on October 4, 2017. The United States has released Russian cryptocurrency kingpin Alexander Vinnik, as part of an exchange d
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bejelentés érkezett a rendőrségre augusztus 16-án, hogy az egyik balatonfüredi ékszerüzletből ismeretlen tettesek az eladók figyelmének elterelésével közel 11 millió forint értékben aranyékszereket loptak – adta hírül a rendőrségi portál. A balatonfüredi nyomozók azonosították az elkövetőket, és elfogatóparancsot bocsátottak ki az 52 éves román állampolgárságú férfival és 46 éves feleségével szemben. Közben kikerült, hogy Keszthelyen, Pápán és Budapesten is követtek el hasonló bűncselekményeket.

A budapesti rendőrök október 23-án a fővárosban igazoltatták a párt, majd előállították, őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták őket. A nyomozók kezdeményezték mindkét személy letartóztatását.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.