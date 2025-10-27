Tizenöt éves magyar lány tűnt el Svájcban, hónapokkal később azonban megcsörrent a telefon

Megtalálták a 15 éves Debórát, aki július 26-án, Bázelből tűnt el – értesült a Ripost.
Kovács Debóra Anikó minden előjel nélküli eltűnése nagy port vert fel Svájcban és idehaza is. A lány édesanyja azonnal bejelentést tett a rendőrségen, azonban az ügyben hónapokig nem történt előrelépés. Mindössze annyit lehetett tudni, hogy a lányt utoljára a Gundeldingenstrasse környékén látták beszélgetni egy középkorú férfival, utána veszett nyoma. Eleinte azt feltételezték, hogy erőszakkal vihették el a helyszínről, ugyanis a lánynál nem volt telefon és váltóruha sem.
Október 16-án aztán megcsörrent a telefon, és a vonal másik végén Debóra szólalt meg. Az édesanyja, Anna a portálnak azt mondta, a tinédzser segítséget kért. Franciaországban, Nizzában találták meg. Sírt és annyit kért tőle, hogy menjenek érte.
Debórát nagynénje egy franciaországi parkban találta meg. Egy padon ült egyedül
– részletezte Anna, aki arról is beszámolt, hogy a lány testét kék-zöld foltok borították. Úgy tudni, hogy már ki is hallgatta a rendőrség. A férfi, aki elrabolhatta a lányt, még szabadlábon van. Az eset részleteit a Ripost cikkében olvashatja.
