Tizenöt éves magyar lány tűnt el Svájcban, hónapokkal később azonban megcsörrent a telefon

Október 16-án aztán megcsörrent a telefon, és a vonal másik végén Debóra szólalt meg. Az édesanyja, Anna a portálnak azt mondta, a tinédzser segítséget kért. Franciaországban, Nizzában találták meg. Sírt és annyit kért tőle, hogy menjenek érte.

Debórát nagynénje egy franciaországi parkban találta meg. Egy padon ült egyedül

– részletezte Anna, aki arról is beszámolt, hogy a lány testét kék-zöld foltok borították. Úgy tudni, hogy már ki is hallgatta a rendőrség. A férfi, aki elrabolhatta a lányt, még szabadlábon van. Az eset részleteit a Ripost cikkében olvashatja.