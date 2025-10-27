Tizenhat éves fiatalember ellen adott ki körözést a rendőrség + fotó

A rendőrség arra kér, hogy aki a képen látható fiatalember tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.