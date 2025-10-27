bűncselekményfiatalemberrendőrségigyanú

Tizenhat éves fiatalember ellen adott ki körözést a rendőrség + fotó

Nem akármilyen okból.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 15:38
rendőrség,rendőrautó Police illusztráció
illusztráció Forrás: Police
Lopás bűncselekmény gyanúja miatt adott ki körözést a Gyöngyösi Rendőrkapitányság Lólé Ákos Ádám ellen – írja a rendőrségi portál. Hozzáfűzik, a 16 éves fiú felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.

Fotó: Police

A rendőrség arra kér, hogy aki a képen látható fiatalember tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

