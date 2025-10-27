Lopás bűncselekmény gyanúja miatt adott ki körözést a Gyöngyösi Rendőrkapitányság Lólé Ákos Ádám ellen – írja a rendőrségi portál. Hozzáfűzik, a 16 éves fiú felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.
Tizenhat éves fiatalember ellen adott ki körözést a rendőrség + fotó
Nem akármilyen okból.
A rendőrség arra kér, hogy aki a képen látható fiatalember tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.
