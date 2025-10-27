Délelőtt tíz órakor érkezett a riasztás arról, hogy Biatorbágyon a Fő utcában egy támfal munkásokra dőlt – írja a közösségi oldalán a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Támfal dőlt munkásokra a Fő utcán, a Budapest környéki településen + fotók
Több súlyos sérültet találtak a romok alatt.
A hivatásos tűzoltók mellett hét önkéntes is a helyszínre sietett. A helyszín biztosítása után előbb kézi erővel, majd gépi erővel kisegítve folytatódott a mentés. A sikeres mentést követően a súlyos sérülteket a mentőszolgálat kórházba szállította. Hogy hány ember sérült meg pontosan, arról egyelőre nincs információ.
A bejegyzésben továbbá köszönetet mondtak Vass Zoltánnak, aki a megfelelő munkagépet azonnal rendelkezésükre bocsátotta.
