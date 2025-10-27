Borsodbanutcájábanházbarátnő

Autóból lövöldöztek egy családi ház kertjében álldogáló emberekre Borsodban

Sérülést is okoztak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27.
sötét,ház,rejtély,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
Vádat emelt a Mezőkövesdi Járási Ügyészség két férfi ellen többszörösen minősülő garázdaság bűntette és más bűncselekmény miatt. Az elkövetők hajnalban autóból gumilövedékes és gáz-riasztó fegyverekkel lövöldöztek egy családi ház udvarán tartózkodó négy férfi irányába.

A vádlottak és ismeretlen társuk még tavaly augusztus második felében, hajnalban lassan autózgattak Mezőkövesd egyik utcájában, mire meglátták az autót vezető vádlott korábbi barátnőjének barátját három férfi társaságában egy családi ház udvarán. 

Az elkövetők a férfiak irányába gumilövedékes és gáz-riasztó fegyverrel több lövést adtak le. 

Egy gumilövedék az ingatlan tulajdonosnőjének élettársát eltalálta, nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozva.

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottakkal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munka büntetést és pénzbüntetést indítványozott.


