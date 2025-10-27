Autóból lövöldöztek egy családi ház kertjében álldogáló emberekre Borsodban

A vádlottak és ismeretlen társuk még tavaly augusztus második felében, hajnalban lassan autózgattak Mezőkövesd egyik utcájában, mire meglátták az autót vezető vádlott korábbi barátnőjének barátját három férfi társaságában egy családi ház udvarán.

Az elkövetők a férfiak irányába gumilövedékes és gáz-riasztó fegyverrel több lövést adtak le.

Egy gumilövedék az ingatlan tulajdonosnőjének élettársát eltalálta, nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozva.