Nem űzte el a tesztoszteronfelhőt a vödör víz, végül betont öntöttek a meggyilkolt férfi holttestére Hajdú-Biharban

Úgy döntöttek, hogy az áldozat testét elássák, ezért a mobiltelefonját a főcsatornába dobták, majd a nő a nyomokat eltüntette. A szomszédoknak, és a sértett aggódó testvérének azt mondták, hogy ismerősük elment, nem tudják, hol van. Az elkövetők néhány nappal később a holttest feletti földterületet lebetonozták.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség az elkövetőket emberölés bűntettével vádolja, amelyet a nő bűnsegédként követett el. Vádiratában mértékes indítványként kérte, hogy a Debreceni Törvényszék, beismerésük esetén, a férfit 13 év, a nőt nyolc év börtönbüntetésre ítélje, továbbá mellékbüntetésül tíz és nyolc évre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától.