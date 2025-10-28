Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt



Nem űzte el a tesztoszteronfelhőt a vödör víz, végül betont öntöttek a meggyilkolt férfi holttestére Hajdú-Biharban

A pár egy hétvégi háznál veszett össze a sértettel, akit a férfi a nő segítségével leütött, majd megfojtott – hosszú börtönbüntetésre számíthatnak – adta hírül az ügyészség.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 28. 11:55

Forrás: Pexels
A férfi Angliában ismerte meg a lengyel állampolgárságú sértettet, akivel baráti kapcsolatba kerültek. Miután az elkövető hazaköltözött Magyarországra, megismerkedett, majd összeköltözött a nővel. A sértett 2023 augusztusában megbeszélte a férfival, hogy néhány napra Magyarországra utazik. A lengyel férfi 2023. szeptember 27-én érkezett, majd a Hajdúszoboszlóhoz közeli hétvégi házukban több napot töltöttek együtt.

2023. szeptember 30-án, éjjel, a szomszédok társaságában nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak. Miután a vendégek hajnalban hazamentek, a két férfi között az udvaron vita, majd dulakodás alakult ki. Bementek a házba, ahol folytatták a verekedést, a nő próbálta őket megnyugtatni, és vizet locsolt rájuk. A két férfi azonban tovább birkózott, a vádlott a földre szorította ismerősét, és segítséget kért az élettársától. A nő az alumínium baseballütőt odaadta a támadónak, aki kétszer tarkón ütötte a hason fekvő férfit. Ezután hanyatt fordította, majd megfojtotta.

Úgy döntöttek, hogy az áldozat testét elássák, ezért a mobiltelefonját a főcsatornába dobták, majd a nő a nyomokat eltüntette. A szomszédoknak, és a sértett aggódó testvérének azt mondták, hogy ismerősük elment, nem tudják, hol van. Az elkövetők néhány nappal később a holttest feletti földterületet lebetonozták.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség az elkövetőket emberölés bűntettével vádolja, amelyet a nő bűnsegédként követett el. Vádiratában mértékes indítványként kérte, hogy a Debreceni Törvényszék, beismerésük esetén, a férfit 13 év, a nőt nyolc év börtönbüntetésre ítélje, továbbá mellékbüntetésül tíz és nyolc évre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától.


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

