Süllős Gyulacsaládmeghaltkenya

Döbbenet, ami kiderült a kenyai gépről, amely Süllős Gyula és családja tragédiáját okozta

Megszólalt egy korábbi utas.

Magyar Nemzet
Forrás: Bild, BorsOnline2025. 10. 30. 12:39
A Cessna 208 Caravan jelenleg is gyártásban áll Fotó: FlugKerl2 Forrás: Wikimedia Commons
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Korábban utazott azzal a géppel egy amatőr pilóta, amelyen Süllős Gyula és családja, gyermekei, sógora és testvére, valamint egy bébiszitter is életét vesztette. A Bors bukkant rá arra, hogy a Bildnek a pilóta azt mondta, már másfél éve is katasztrofális állapotban volt a kisrepülő.

A szélvédő teljesen össze volt törve, illetve a propeller is súlyosan megsérült, szörnyen nézett ki

 – fogalmazott Michael Haug hobbipilóta, akinek egyébként 1994 óta van pilótaengedélye. Hozzáfűzte, hogy amikor a családjával utazott az 5Y-CCA lajstromjelű gépen, csak egy pilóta volt a fedélzeten, így ő maga ült be a másodpilóta székébe. Akkor beszélgetett is a pilótával, és elég komoly gondra bukkant. 

„A tartályoknak mindig körülbelül ugyanannyira kell tele lennie, hogy a leszálláskor megfelelően kiegyensúlyozott legyen a gép. Akkor azonban az egyik tartály szinte üres volt, a másik pedig szinte teljesen tele, mert az egyik szivattyú nem szállított elegendő üzemanyagot. A pilóta azt mondta nekem, ez a probléma már néhány éve fennáll” – magyarázta. Akkor megfogadta, hogy soha többé nem repül ezzel a légitársasággal. A hétfői tragédiáról azt mondta, magát hibáztatja, hogy akkor nem tett semmit az ügyben. 

Korábban a magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van. Az ő gyerekeik azonban kihagyták a kenyai utat. A Magyar Ökölvívó-szakszövetség tiszteletbeli elnökének szavait ebben a cikkben olvashatja. 

add-square Kenyai tragédia

Cessna 208 Carvan: mit tudni a Kenyában lezuhant kisgépről?

Kenyai tragédia 11 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu