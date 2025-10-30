Korábban utazott azzal a géppel egy amatőr pilóta, amelyen Süllős Gyula és családja, gyermekei, sógora és testvére, valamint egy bébiszitter is életét vesztette. A Bors bukkant rá arra, hogy a Bildnek a pilóta azt mondta, már másfél éve is katasztrofális állapotban volt a kisrepülő.
Döbbenet, ami kiderült a kenyai gépről, amely Süllős Gyula és családja tragédiáját okozta
Megszólalt egy korábbi utas.
A szélvédő teljesen össze volt törve, illetve a propeller is súlyosan megsérült, szörnyen nézett ki
– fogalmazott Michael Haug hobbipilóta, akinek egyébként 1994 óta van pilótaengedélye. Hozzáfűzte, hogy amikor a családjával utazott az 5Y-CCA lajstromjelű gépen, csak egy pilóta volt a fedélzeten, így ő maga ült be a másodpilóta székébe. Akkor beszélgetett is a pilótával, és elég komoly gondra bukkant.
„A tartályoknak mindig körülbelül ugyanannyira kell tele lennie, hogy a leszálláskor megfelelően kiegyensúlyozott legyen a gép. Akkor azonban az egyik tartály szinte üres volt, a másik pedig szinte teljesen tele, mert az egyik szivattyú nem szállított elegendő üzemanyagot. A pilóta azt mondta nekem, ez a probléma már néhány éve fennáll” – magyarázta. Akkor megfogadta, hogy soha többé nem repül ezzel a légitársasággal. A hétfői tragédiáról azt mondta, magát hibáztatja, hogy akkor nem tett semmit az ügyben.
Korábban a magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van. Az ő gyerekeik azonban kihagyták a kenyai utat. A Magyar Ökölvívó-szakszövetség tiszteletbeli elnökének szavait ebben a cikkben olvashatja.
