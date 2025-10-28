cessnalégi katasztrófákutasszállítókisgéprepüléskenya

Cessna 208 Carvan: mit tudni a Kenyában lezuhant kisgépről?

2025. október 28-án kora reggel, nem sokkal a kenyai Ukunda megyében fekvő népszerű óceánparti nyaralóhely, Diani repteréről felszállt és a világhírű vadrezervátum, a Maasai Mara felé tartó kisgép nagyjából negyven kilométerre a repülőtértől mindeddig ismeretlen okból lezuhant. A Mombasa Air Safari légitársaság által üzemeltetett Cessna 208 Caravan típusú egy hajtóműves gép fedélzetén tartózkodó 11 személy – köztük nyolc magyar állampolgár – nem élte túl a katasztrófát. De mit lehet tudni erről a többfunkciós és a kelet-afrikai szafarik különösen népszerű amerikai gyártmányú kisgépéről? Mutatjuk a részleteket.

Elter Tamás
2025. 10. 28. 18:56
A Cessna 208 Caravan jelenleg is gyártásban áll Fotó: FlugKerl2 Forrás: Wikimedia Commons
A Cessna 208 Carvan a XX. század legnagyobb polgári dugattyúmotoros kisgépgyártója, az amerikai Cessna Aircraft Company egy darab turbópropelleres hajtóművel felszerelt könnyű utasszállítója. Noha a gyártó 2014-ben megszűnt, miután a Textron Inc. a másik két híres kisgépeket gyártó vállalattal, a Beachcraft és a Hawker céggel együtt felvásárolta, a típus gyártása nem állt le; 2022-ig összesen 3000 példány épült a népszerű kisgépből.

A Cessna 208 Caravan egy hajtóműves kisgép utasszállító változata
A Cessna 208 Caravan egy hajtóműves kisgép utasszállító változata   Fotó:  Aero Icarus / Wikimedia Commons

A Cessna 208 Caravan rendkívül sokoldalú típus

A Cessna 208 Caravan prototípusa 1982. december 9-én hajtotta végre az első felszállását. A többfunkciós, kereskedelmi (cargo) és utasszállító feladatok ellátására is alkalmas kisgép a tesztrepülési program befejezése után 1984 októberében kapta meg az amerikai Szövetségi Légügyi Szövetségtől (FFA) a típusengedélyét. A multinacionális légi csomagfuvarozó vállalat, a FedEx számára 1986-ban kifejlesztett és az alaptípustól 1,2 méterrel hosszabb teherszállító változatból alakították ki a 208B Grand Caravan személyszállító altípust.

A Cessna 208 Caravan teherszállító változata   Fotó:  Alan Wilson  / Wikimedia Commons

 Ez a típusverzió zuhant le most október 28-án a kenyai Kwale megye területén. Az utasszállító változatnak létezik egy úszótalpas kialakítású verziója is, ami a vízről tud felszállni, illetve a vízen képes landolni. 

A típust rendkívüli sokoldalúságának köszönhetően nem csak teher- és személyszállító cégek, hanem a hadsereg is üzemelteti. 2024-ben 123 gép állt aktív katonai szolgálatban.

A Cessna 208 Caravan felső szárnyas, tricikli elrendezésű merev futóműves, kis hatótávolságú utasszállító gép, amelynek van egy, illetve két hajózószemélyzetes verziója; előbbi 10, utóbbi pedig 9 utasüléssel rendelkezik. A magyarokkal lezuhant gép az egy kormányállással rendelkező és egyetlen pilótával repülő típusverzió volt.

Kelet-Afrika egyik legnépszerűbb szafarigépe

A Cessna 208 Caravan meghajtását egyetlen, az orrba szerelt Pratt&Whitney Canada PT6A–140 típusjelű 675 lóerős turbópropelleres gázturbinás hajtómű biztosítja. A 15,87 méteres szárnyfesztávolságú és 11,46 méter hosszú Cessna 208 Caravan maximális sebessége 344 km/óra, hatótávolsága 1 980 km, szolgálati csúcsmagassága pedig 7600 méter. A gép az igen korszerű Garmin G1000 GFC700 integrált digitális automatikus repülésirányító rendszerrel van felszerelve.

A gép egy pilótaüléses verziója Garmin G1000 GFC700 avionikával   Fotó:   Konstantin Von Wedelstaedt  / Wikimedia Commons

A strapabíró típus egyszerű üzemeltethetősége és az alkalmi, füves reptereken való fel- és leszállási képessége miatt vált különösen népszerűvé a kelet-afrikai nagy nemzeti parkok közti légi közlekedésben. A szafarikat szervező vállalkozásokat szolgálja ki többek között a kenyai Mombasa Air Safari légi közlekedési cég is; e légitársaság kötelékében repült az október 28-i balesetben megsemmisült Cessna 208B Grand Caravan. 

A típus balesetei, rendkívüli légi eseményei

A típussal 2025 februárjáig összesen 277 rendkívüli légi esemény történt, beleértve ebbe azt a 272 balesetet is, amelynek összesen– a most történt katasztrófa áldozataival együtt számítva – 527 halálos áldozata volt. A balesetek 40 százaléka utasszállító, 34 százaléka teher-, 8 százaléka katonai, a fennmaradó 18 százaléka pedig az ezektől eltérő, magán-, üzleti, mezőgazdasági, teszt-, illegális szállító, bemutató és egyéb célú repülésekhez fűződik. A rendkívül légi eseménnyel érintett balesetekben az Aviation Safety Network légügyi honlap összesítése szerint 27,4 százalék volt a túlélési arány. 

Az személyszállító típus utastere   Fotó: Konstantin Von Wedelstaedt / Wikimedia Commons

A típussal legutóbb idén februárban történt a mostanihoz hasonló súlyos, halálos áldozatokat követelő baleset. 

A Bering Air alaszkai charter-légitársaság – ami 32 kis nyugat-alaszkai falu között bonyolít le menetrend szerinti járatokat –, 445-ös járatát teljesítő Cessna 208B Grand Caravan 2025. február 6-án zuhant le és a fedélzetén tartózkodó tíz személy közül senki sem élte túl a katasztrófát. A baleset körülményeit kivizsgáló amerikai légügyi hatóság, a National Transportation Safety Board (NTSB) zárójelentése szerint az okozta a kisgép katasztrófáját, hogy nem vették figyelembe a jegesedési körülményekre előírt alacsonyabb súlyhatárt, ezért a gép túlterheltnek számított, ami miatt átesett. Azt, hogy pontosan mi okozhatta a nyolc magyar halálát is követelő kenyai tragédiát, csak a hivatalos vizsgálat lezárása után tudhatjuk meg.

A Cessna 208 Caravan:

  • rövid hatótávolságú egy hajtóműves kisgép,
  • amit egyaránt használnak teher és utasszállító, valamint egyéb típusú repülésekre,
  • és amellyel a szolgálatba lépésétől 2025 februárjáig 277 rendkívüli légi esemény történt.

