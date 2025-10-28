Cessna 208 Carvan: mit tudni a Kenyában lezuhant kisgépről?

A Cessna 208 Carvan a XX. század legnagyobb polgári dugattyúmotoros kisgépgyártója, az amerikai Cessna Aircraft Company egy darab turbópropelleres hajtóművel felszerelt könnyű utasszállítója. Noha a gyártó 2014-ben megszűnt, miután a Textron Inc. a másik két híres kisgépeket gyártó vállalattal, a Beachcraft és a Hawker céggel együtt felvásárolta, a típus gyártása nem állt le; 2022-ig összesen 3000 példány épült a népszerű kisgépből.

A Cessna 208 Caravan egy hajtóműves kisgép utasszállító változata Fotó: Aero Icarus / Wikimedia Commons

A Cessna 208 Caravan rendkívül sokoldalú típus

A Cessna 208 Caravan prototípusa 1982. december 9-én hajtotta végre az első felszállását. A többfunkciós, kereskedelmi (cargo) és utasszállító feladatok ellátására is alkalmas kisgép a tesztrepülési program befejezése után 1984 októberében kapta meg az amerikai Szövetségi Légügyi Szövetségtől (FFA) a típusengedélyét. A multinacionális légi csomagfuvarozó vállalat, a FedEx számára 1986-ban kifejlesztett és az alaptípustól 1,2 méterrel hosszabb teherszállító változatból alakították ki a 208B Grand Caravan személyszállító altípust.

A Cessna 208 Caravan teherszállító változata Fotó: Alan Wilson / Wikimedia Commons

Ez a típusverzió zuhant le most október 28-án a kenyai Kwale megye területén. Az utasszállító változatnak létezik egy úszótalpas kialakítású verziója is, ami a vízről tud felszállni, illetve a vízen képes landolni.

A típust rendkívüli sokoldalúságának köszönhetően nem csak teher- és személyszállító cégek, hanem a hadsereg is üzemelteti. 2024-ben 123 gép állt aktív katonai szolgálatban.

A Cessna 208 Caravan felső szárnyas, tricikli elrendezésű merev futóműves, kis hatótávolságú utasszállító gép, amelynek van egy, illetve két hajózószemélyzetes verziója; előbbi 10, utóbbi pedig 9 utasüléssel rendelkezik. A magyarokkal lezuhant gép az egy kormányállással rendelkező és egyetlen pilótával repülő típusverzió volt.

Kelet-Afrika egyik legnépszerűbb szafarigépe

A Cessna 208 Caravan meghajtását egyetlen, az orrba szerelt Pratt&Whitney Canada PT6A–140 típusjelű 675 lóerős turbópropelleres gázturbinás hajtómű biztosítja. A 15,87 méteres szárnyfesztávolságú és 11,46 méter hosszú Cessna 208 Caravan maximális sebessége 344 km/óra, hatótávolsága 1 980 km, szolgálati csúcsmagassága pedig 7600 méter. A gép az igen korszerű Garmin G1000 GFC700 integrált digitális automatikus repülésirányító rendszerrel van felszerelve.